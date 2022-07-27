نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط إستخراج نتائج الطلاب الكويت 2022 الدور الثاني الأن لجميع الطلبة على موقع المربع الإلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة مازالت عمليات البحث مستمرة من قبل الكثير من الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم عن موعد ظهور نتائج الطلاب الكويت 2022 الدور الثاني بالرقم المدني عبر موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية، حيث تتناقل بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي خبر تفعيل رابط نتائج الدور الثاني ٢٠٢٢ عبر موقع المربع الالكتروني بالرقم المدني والتي يبحث عنها الكثير من طلاب المرحلة الثانوية في صفوف الحادي عشر والثاني عشربعد اجتياز الاختبارات الخاصة بالدور الثاني يوم الأحد الماضي يوليو عام 2022، ولمزيد من التفاصيل تابعوا التقرير التالي.

نتائج الطلاب الكويت 2022 الدور الثاني

بدأت التساؤلات عن موعد ظهور نتائج الطلاب الكويت 2022 الدور الثاني، تتزايد في الأونة الأخيرة بشكل ملحوظ، حيث تم الانتهاء بالفعل من تأدية اختبارات الدور الثاني لطلاب المرحلة الثانوية العامة الكويت في الأيام القليلة، كما أنه كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن قرب انتهاء عمليات تصحيح أوراق الامتحانات وتجميع ورصد درجات الطلاب تمهيدا لإعلان النتيجة خلال الساعات المقبلة، وكان ذلك بالتعاون مع مختلف المناطق والإدارات التعليميةوالمدرسية بدولة الكويت، ومن المتوقع أن يتم رفع نتائج الدور الثاني على موقع المربع الالكتروني في القريب العاجل.

رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب الكويت 2022 الدور الثاني

اعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية عن تفعيل رابط نتائج الاستعلام عن نتائج الطلاب الكويت 2022 الدور الثاني لجميع الطلبة والطالبات الذي اجتازوا بالفعل الامتحانات النهائية في الأيام القليلة الماضية، حيث انطلقت الاختبارات في يوم الأحد الماضي الموافق السابع عشر من شهر يوليو للعام الدراسي 2022 ودامت فترة الاختباراتقرابة الأسبوع في لجان امتحانات مجهزة ومعدة بشكل متكامل لتهيئة جو ملائم للطلاب لأداء الاختبارات، في ظل أكيد الوزارة على سير كافة العمليات الخاصة بالتصحيح والتجميع ورصد الدرجات بشكل منتظم، وجاري الانتهاء منها خلال ساعات قليلة، وسوف يتم ارسالها لاعتمادها من قبل وزير التعليم قبل رفعها مباشرة عبر موقع المربع الالكتروني، واعلان الموعد النهائي لظهور نتائج الطلاب واتاحاها عبر الموقع ليحصلوا عليها بشكل إلكتروني.

حيث سيتمكن كل طالب راغب في الحصول على النتيجة من الدخول الى موقع المربع الالكتروني، ومن الموقع علية بإختيار الايقونة المخصصة بنتائج الطلاب، ومن ثم علية تحديد المرحلة والصف الدراسي التابع لهما، ليقوم الموقع بالتحويل الى صفحة الاستعلام عن النتيجة، وفي هذة الصفحة يتم ادخال الرقم المدني للطالب والضغط على زر استعلام لعرض النتيجة مباشرةً.