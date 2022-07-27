نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 بالخطوات نتائج الصف الثالث الثانوي الأزهري في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022، التي شهدت محركات البحث من الصباح ارتفاع كبير جداً من قبل طلبة الأزهر الشريف الصف الثالث الثانوي، وكذلك أسر هؤلاء من أجل الإستعلام عن نتائج الثانوية الأزهرية 2022، وخاصة بعد رفع اسماء الاوائل في التخصص العلمي والأدبي أمس على موقع الأزهر الشريف، بالتزامن مع تهنئة الطلاب والطالبات الاوائل تليفونيا من قبل فضيلة الدكتور شخ الأزهر الشريف الامام الأكبر احمد الطيب، لهذا نكشف لكم في هذا التقرير أسماء أوائل الثانوية الأزهرية وطريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022

حالة من الترقب والقلق صاحبة ابنائنا وبناتنا الطلبة خلال الأيام القليلة الماضية انتظاراً لنتيجة الثانوية الأزهرية 2022، التي تحدد مستقبل الطالب في وجهته المقبلة من ناحية دخوله كلية من كليات القمة مثل الطب والهندسة أو العلوم أو غيرها من الكليات التي يسعي إليها الطلاب والطالبات المتفوقين، لهذا كان الإرتفاع في الإقبال على رابط نتائج شهادة الصف الثالث الثانوي الازهري، والذي أعلن بدء التعرف على النتيجة من اليوم الثامن والعشرين من شهر يوليو 2022.

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2022

رفعت الإدارة الأزهرية منذ ساعات متأخرة من مساء أمس الطلاب والطالبات الحاصلين على درجات نهائية في الصف الثالث الثانوي، وكان أسماء هؤلاء الطلاب والطالبات كالتالي:

أولا إسم الأول تخصص أدبي أزهري 2022:

الإسم: أميرة أسامة سعيد عبد المنجي من القاهرة.

المعهد: الإمام عبد الحليم محمود.

النسبة المئوية 98.73%.

مجموع الدرجات 122.

اسم الأول علمي أزهري 2022:

الإسم: آلاء أحمد أمين محمد حسانين.

المجموع: 149.

المعهد: فؤاد خميس النموذجي.

النسبة المئوية: 99.80%.

مكرر الأول علمي أزهري 2022

يوسف احمد محمد ابو حسين.

معهد: طور سيناء النموذجي.

النسبة المئوية: 99.80%.

المجموع: 149.

اسم الأول أدبي كفيف أزهري 2022

الإسم: ريم عيسي عبد القادر البدوي.

المنطقة: الغربية.

المعهد: سمنود.

المجموع: 117.

نسبة النجاح: 97.94%.

اسم الأول شعبة العلوم الإسلامية 2022

الإسم: الحسن فتحي إبراهيم عبد الرحيم.

المحافظة: الفيوم.

المعهد: سنورس.

المجموع: 120.

النسبة المئوية: 98.41%.

رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022

يستقبل الطلاب والطالبات حملة الثانوية الأزهرية نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 اليوم الخميس الموافق 28 يوليو 2022، في تمام الساعة الواحدة ظهرا عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان النتيجة، وفقا لما أعلنت عنه مشيخة الأزهر الشريف، بعد اعتماد النتيجة من وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني، ترفع النتيجة رسمياً على رابط الأزهر الشريف.

في الختام نتمني لكم جميعا النجاح والتوفيق والسداد ونذكركم أنه في حالة عدم تمكنكم من التعرف على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 بالخطوات.