نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر link نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 “الصف الثالث الثانوي الأزهري” رسميًا بالاسم ورقم الجلوس “بوابة الأزهر التعليمية” في المقال التالي

عمر شويل - جدة يفصل بيننا وبين نتيجة الثانوية الأزهرية عدة ساعات فقط فهي سوف تظهر خلال الساعات القليلة القادمة، حيث قام الأزهر الشريف بالإعلان عن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية لسنة 2022، بالإضافة إلى التقليد المتبع في الأزهر أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر يقوم بالاتصال هاتفيًا لتهنئه الطلاب الأوائل في الشهادة الثانوية الأزهرية.

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2022 / 1443

قام الدكتور محمد الضويني وهو وكيل الأزهر الشريف بالإعلان عن بعض التصريحات منذ قليل تنص على أن الأزهر الشريف سوف يقوم بالإعلان عن أسماء طلاب الأوائل للصف الثالث الثانوي الأزهري لعام 2022 في يوم الأربعاء الموافق ليوم 27 يوليو.

موعد ظهور شهادة الصف الثالث الثانوي الأزهري 1443

انطلقت أعمال التصحيح الخاصة بأوراق إجابات جميع الطلاب في جميع محافظات ومدن مصر يوم السبت الماضي الموافق ليوم 16 يوليو، وقامت قيادات قطاع المعاهد الأزهرية بعمليات إشراف وتفقد يومي لمتابعة عملية التصحيح إذا كانت تجرى بشكل جيد وصحيح أم لا والتي كانت موجودة في 16 مركز.

وانتهت عملية التصحيح الخاصة بأوراق امتحانات الثانوية الأزهرية، وبدأ بعدها مباشرة أعمال المراجعة ورصد الدرجات الخاصة بجميع الطلاب، وقد تم الإعلان عن انتهاء عملية التصحيح والرصد لكافة الأوراق الخاصة بالطلاب يوم الثلاثاء الموافق ليوم 26 يوليو.

قام الدكتور محمد الضويني أيضًا بالتأكيد بأن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 سوف يتم الإعلان عنها يوم الخميس الموافق ليوم 28 يوليو 2022 وذلك بعد الانتهاء من المؤتمر الصحفي الذي سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل النتيجة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

سوف يتم الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2022 من خلال الرابط الرسمي الذي قام بإطلاقه الأزهر الشريف على موقعه الرسمي ويمكن لجميع الطلاب في جميع المدن والمحافظات معرفة النتيجة من خلاله، وهذا الرابط يكون كالتالي: بوابة الأزهر التعليمية لإعلان نتائج الطلاب

وبعد أن الدخول عليه يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس الخاص به وتحديد الشعبة الخاصة به سواء كان علمي أو أدبي، ثم الضغط على زر إظهار النتيجة وسوف تظهر له النتيجة مباشرة بعد اعتمادها من قِبل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بكافة التفاصيل الخاصة بجميع المواد التي قام الطلاب بتأدية الامتحانات الخاصة بها.