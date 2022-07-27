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عمر شويل - جدة خطوات الاستعلام عن باقي أقساط بنك التسليف يسمح بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، لجميع العملاء، بإمكانية الاستعلام عن باقي أقساط بنك التسليف أونلاين من خلال الموقع الإلكتروني للمصرف، في دقائق دون الحاجة إلى زيارة أي فرع وخسارة الوقت والجهد، إذ استفاد الكثير من العملاء من البرامج التمويلية المختلفة بعد استيفاء الشروط، ويحتاجون إلى معرفة المبالغ وعدد دفعات القروض التي عليهم لبنك التسليف، حيث أن الاستفسار عن باقي الأقساط، هي خدمة مقدمة من قبل البنك لعملائه بالمملكة العربية السعودية، حيث يمكن لهم التعرف على كافة المعلومات والتفاصيل اللازمة لهم حول باقي الأقساط وبدقة عالية، كما انه هناك شروط قرض العمل الحر نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية و طريقة التقديم.

خطوات الاستعلام عن باقي أقساط بنك التسليف برقم الهوية

عمل بنك التسليف على توفير العديد من الخدمات الإلكترونية المميزة لعملائه، والتي يمكن من خلالها قضاء المعاملات بكل سهولة، وتعتبر خدمة الاستفسار عن باقي الأقساط برقم الهوية ضمن أفضل الخدمات المتوفرة، وجاءت الخطوات كالتالي:

الدخول إلى خدمة كشف حساب على الموقع الإلكتروني لبنك التسليف. ثم الضغط على توجّه إلى الخدمة. قم بالنقر على ادخل لواسطة بوابة النفاذ الوطني الموحد. ثم إدخال اسم المستخدم المسجل في منصة أبشر الإلكترونية. كتابة كلمة السر المُسجّلة في منصة أبشر. إدراج الرمز المرئي بشكل صحيح. ثم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول. استلام رسالة نصية للرقم المسجل في منصة أبشر. ثم كتابة كلمة السر التي وصلت على الهاتف المسجل. و أخيرا الضغط على أيقونة متابعة.

شروط الكفيل في بنك التسليف

يمكن من خلال النقاط التالية التعرف على تفاصيل شروط الكفيل في بنك التسليف، والتي تعتبر ضمن الشروط الواجب توفرها في الكفيل لدي بنك التسليف:

يجب أن يكون المرتب الشهري معادلاً لثلث صافي المرتب. ثم من الضروري على الضامن ومقدم الطلب أن يلتزم بتوقيعهم على الفاتورة التي تختص عملية الدفع المعروفة. من الضروري أن يكون مسجل من قبل التأمين الاجتماعي بالمملكة. ثم يجب أن يلتزم بسداد القروض، وإذا كان قد حصل على قروض من بنوك أخرى فيجب عليه أن يعترف بذلك. يجب أن يكون يعمل لدى القطاع الخاص. ثم إمكانية توفير الضمانات التي تشترط عليها اللائحة المعلنة. أن يكون من جنسية سعودية.

طريقة إسقاط قروض بنك التسليف

يُتيح البنك السعودي للتسليف والادخار إمكانية إسقاط القروض، ويجب على كل من يرغب بإسقاط القروض الخاصة به لدى البنك إتباع طريقة خاصة، وهي كما يلي:

أولاً زيارة أقرب فرع لبنك التسليف. ثم يجب على المواطن تقديم الأوراق التي تخص حساب القرض. يجب على المواطن تقديم الأوراق التي تخص سبب عدم الاستطاعة في دفع الأقساط المتبقية عليه، ويجب أن تكون مختومة ثم ومدعومة من جهات حكومية رسمية. أخيراً يجب الانتظار إلى حين الموافقة على إسقاط قرض بنك التسليف السعودي.

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يوفر بنك التسليف العديد من الخدمات الإلكترونية المميزة لكافة المستفيدين من برامجه، ومنها إمكانية التعرف على الأقساط المتبقية والأقساط التي تم تسديدها بشكل دقيق، وذلك باتباع مجموعة الخطوات التالية:

الذهاب إلى الصفحة الرسمية لبنك التسليف. ثم النقر على أيقونة تعبئة بيانات العملاء. تعبئة البيانات التالية:رقم هوية العميل أو المستفيد. تسجيل كلمة المرور. ثم النقر على أيقونة تسجيل الدخول. النقر على الخدمات الإلكترونية. ثم تظهر صفحة ويب تظهر كافة معاملات المستفيد. النقر على القرض المراد الاستعلام عن باقي الأقساط من القائمة المنسدلة. النقر على الأقساط الشهرية. ثم الضغط على كشف حساب من قائمة التقرير والطباعة. يظهر كشف حساب يبين الأقساط المدفوعة والأقساط المتبقية. النقر على قرص الطباعة، ثم يتم تحميل كشف الحساب .

رقم بنك التسليف الاستفسار عن باقي الأقساط

يسعى دومًا بنك التسليف والادخار السعودي إلى تقديم أفضل الخدمات لعملائه، ولذلك عمل البنك على توفير خدمة الاتصال عبر رقمه الموحد، والذي يمكن من خلاله التعرف على كافة المعلومات والتفاصيل اللازمة لعملاء بشكل دقيق، فقد عمل البنك على تخصيص فريق عمل تكممن مهمته في الرد على العملاء وتزويدهم بالمعلومات اللازمة، ويتمثل رقم بنك التسليف الاستفسار عن باقي الأقساط في الرقم التالي: 920008002.