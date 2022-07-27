نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط مباشر .. نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 عبر بوابة نتائج الأزهر التعليمية هنُا “أوائل الطلاب” في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من الأشخاص الآن يبحثون عن موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية، حيث إنهم قاموا بالانتهاء من تأدية الامتحانات الخاصة بهم في الأيام الماضية، فهم يريدون الآن الاطمئنان على مستقبلهم حيث تعد الثانوية هي مرحلة الانتقال إلى مرحلة جديدة وهي مرحلة الجامعات، ومن خلال المجموع الذي يحصل عليه الطالب يستطيع معرفة أي من الكليات سوف تستطيع قبوله، لذلك تابعوا معنا هذا المقال.

موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية

هناك مصدر مسؤول في الأزهر الشريف صرح بأن عملية تصحيح الإجابات الخاصة بالطلاب وكذلك رصد درجات قد شارفت على الانتهاء وسوف تظهر نتيجة الثانوية الأزهرية الأسبوع القادم كحد أقصى عشر أيام من الآن، وسوف يتم الإعلان عنها مباشرة بعد اعتمادها من قبل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وبعد الإعلان عن أوائل الطلاب من البنات والبنين في مرحلة الثانوية الأزهرية لسنة 2022.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2022

بالفعل نحن نعلم مدى أهمية الثانوية سواء كانت الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية على مر الزمان، حيث إنها هي من تحدد الكلية والجامعة التي سوف يرتادها الطلاب، لذلك فهم يبحثون في الوقت الحالي عن المؤشرات الأولية لتنسيق الثانوية الأزهرية 2022 لذلك سوف نقدمه لكم الآن:

تنسيق كلية طب البنين بدمياط: 619.5 درجة.

تنسيق كلية الصيدلة في فرع أسيوط أدنى: 605 درجة.

كلية الشريعة والقانون بنين بالأزهر لغة إنجليزية: 462 درجة.

تنسيق كلية طب البنين بالأزهر: 626 درجة.

تنسيق كلية الطب بفرع أسيوط: 618 درجة.

بينما تنسيق كلية طب الأسنان بالقاهرة 616 درجة.

تنسيق كلية الإعلام: 481 درجة.

دخول كليات طب الفم والأسنان الأزهر في أسيوط: 613 درجة.

تنسيق كلية اللغات والترجمة: 463 درجة.

ويأتي تنسيق كلية الهندسة للبنين بالأزهر في القاهرة: 593 درجة.

تنسيق كلية الصيدلة أزهر بنين في القاهرة: 609 درجة.

تنسيق كلية الهندسة بنين بقنا: 590 درجة.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية

يمكن لجميع طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 الحصول على النتيجة الخاصة بهم في جميع المحافظات من خلال الرابط الرسمي الذي أطلقه الأزهر الشريف، ويمكنكم الدخول على الموقع من خلال الرابط التالي: “رابط بوابة التعليم الأزهري لنتائج الطلاب”

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2022

الأولى في الثانوية الأزهرية أدبي

الاسم: أميرة أسامة سعيد عبدالمنجي

المنطقة: القاهرة

المعهد: ف/ الإمام عبدالحليم محمود

المجمـوع: ١٢٢

النسبة المئوية: ۹۸،۷۳%

الأولى في الثانوية الأزهرية علمي

الاسم: آلاء أحمد أمين محمد حسانين (أول علمي)

المعهد: ف/ فؤاد خميس النموذجي

المجمـوع: ١٤٩

النسبة المئوية: 99.80%

أول علمي مكرر

الاسم: يوسف أحمد محمد أبوحسين (أول علمي مكرر)

المعهد: طور سيناء النموذجي

المجمـوع: ١٤٩

النسبة المئوية: 99.80%

الأول أدبي كفيف

الاسم: ريم عيسى عبدالقادر البدوي

المنطقة: الغربية

المعهد: ف/ سمنود

المجمـوع: ١١٧

النسبة المئوية: ٩٧.٩٤%

الأول شعبة العلوم الإسلامية

الاسم: الحسن فتحي إبراهيم عبدالرحيم

المنطقة: الفيوم

المعهد: سنورس

المجمـوع:١٢٠

النسبة المئوية: ٩٨.٤١%

أوائل الإعدادية الأزهرية للبعوث 2022

أما عن أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية للبعوث لهذا العام

جاء في المركز الأول في الشهادة الإعدادية للبعوث الطالب أم دي أحمد حسن رهان، من دولة بنجلاديش

المركز الثاني الطالبة زهرة يوسف محمد، من الولايات المتحدة الأمريكية

المركز الثالث الطالب صو محمد ووري، من دولة غينيا كوناكري

المركز الرابع الطالب محمد نجم العارفين بن محمد، من دولة بنجلاديش‎

موعد إعلان نتائج الثانوية الأزهرية

وسوف يُقام غدًا في تمام الساعة الثانية ظهرًا انعقاد مؤتمر صحفي في الأزهر الشريف وذلك من أجل الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري للعام الدراسي الحالي 2022، وذلك بقيادة فضيلة أ. د محمد الضويني وكيل الأزهر، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على نقوم بالمتابعة اللحظية معكم لحظة بلحظة من خلال موقعنا بإحضار النتائج على الفور وذلك من خلال الروابط المُعلن عنها رسميًا.