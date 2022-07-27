نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HERE رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس علمي وأدبي عبر natiga.azhar.eg بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس، تسود حالة من الترقب الشديد داخل الشارع المصري خلال الساعات الحالية في أنتظار ظهور نتيجة الثانوي الأزهري 2022، حيث ينتظر الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتيجة شهادة الثانوية الازهرية، والتي سيتم إعلانها يوم غد الخميس الموافق 28 يوليو في تمام الساعة الثانية ظهراً، وذلك وفق الموعد الذي أعلنت عنه الصفحة الرسمية للأزهر الشريف عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والذي أشارت من خلاله إلي انه سيتم عقد مؤتمر صحفي صباح يوم الخميس للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية وأسماء الطلاب الأوائل، وذلك بحضور الدكتور أحمد الضويني وكيل الأزهر، والذي سيقوم باعتماد نتيجة 3 ثانوي أزهري 2022 نيابة عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وفي إطار حرصنا على تقديم يد العون لجميع الطلبة والطالبات، نقدم لكم رابط استعلام نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس عبر بوابة الازهر الإلكترونية.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

يحرص جميع الطلاب على الحصول على أعلى الدرجات خلال هذا العام الدراسي، والذي يعد من أهم المراحل الدراسية على الإطلاق، ويسعى حالياً جميع الطلاب للتعرف على درجاتهم من أجل الاطمئنان على مستقبلهم خلال المرحلة المقبلة، حيث سيحدد مجموع الطالب الكلية الذي سيلتحق بها، وهو الأمر الذي يزيد من أهمية نتيجة الثانوي الأزهري.

وبذكر أن امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية قد انطلقت في الرابع من شهر يونيو الماضي، واستمرت حتى يوم 7 يوليو الجاري، ولمدة 33 يوماً، حيث أدي جميع الطلاب امتحانات الدور الأول وسط أجواء مميزة، حيث قام الأزهر الشريف بدور كبير من أجل توفير جو مناسب للطلاب لأداء الامتحانات، وقد تم البدء في أعمال التصحيح بداية من يوم 16 يولي، واستمرت عمليات التصحيح طوال الأيام الماضية من اجل سرعة الانتهاء منها وإعلان النتائج في أقرب وقت ممكن.

نتيجة الثانوي الازهري 2022 برقم الجلوس

يشكل نسبة طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية عدد كبير من الطلاب في مصر، حيث يبلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الأول بالشهادة الأزهرية لهذا العام نحو 139 ألف طالب وطالبة بمختلف الشعب الدراسية المختلفة، وقد أشارت المصادر بالأزهر الشريف إلي أن كافة أعمال التصحيح والرصد والمراجعة قد انتهت بشكل كامل، ويجري الآن الاستعداد لتجهيز بوابة الازهر الإلكترونية لاستقبال جميع الطلبة والطالبات الراغبين في الحصول على النتيجة، وذلك عقب المؤتمر الصحفي الذي سيعقد ظهر الغد للإعلان الرسمي عن ظهور النتيجة.

رابط بوابة الازهر الإلكترونية للنتائج

أشار الازهر الشريف إلي أن رابط بوابة الازهر الإلكترونية للنتائج سيكون الجهة الرسمية للحصول على نتيجة الثانوية الازهرية 2022 علمي وأدبي في جميع المحافظات، حيث تم وضع رابط استعلام نتيجة الثانوي الأزهري 2022 داخل الموقع الإلكتروني الرسمي، وسيتم تفعيل خدمة استعلام نتيجة الطلاب فور انتهاء مراسم المؤتمر الصحفي، ولعدها سيتمكن جميع الطلاب من الحصول على النتيجة من خلال إتباع الخطوات التالية: