natiga.azhar.eg رابط نتيجة الثانوية الازهرية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الثانوية الازهرية2022، قد تم الإعلان من قبل عن الانتهاء من جميع أعمال الرصد وتحديد الأوائل، والأمر حاليا في يد فضيلة الدكتور محمد الضويني لتحديد موعد إعلان النتيجة، وفور ازدادت عمليات البحث حول موعد ظهور النتيجة وانعقاد مؤتمر اعتمادها وإعلان أوائل الثانوية الازهرية2022 واليوم.

قام فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد لطيب شيخ الأزهر الشريف اليوم بالاتصال على أوائل طلاب الثانوية الأزهرية بجميع أقسامها على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2021/2022 م، لتهنه لتفوقهم الدراسي وتمنى لهم جميعا بمستقبل واعد ومشرق، كما انه قدم الشكر لا أولياء الأمور على مجهودهم اتجاه أبناءهم الطلاب وتوفير كل سبل الراحة والرعاية.

موعد ظهور نتيجة الثانوية الازهرية2022

تم إعلان عن حضور أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر وذلك لاعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 من خلال انعقاد مؤتمرا صحفيا غدا الخميس وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرا، وفقا لما تم ألإعلان عنه انه سوف يتم بث المؤتمر الصحفي على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمي الأزهر الشريف، وسوف نوضح لكم الآن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية الشريف في جميع الإقسام.



أوائل الثانوية الازهرية2022

في القسم الأدبي- الطالبة أميرة أسامة سعيد عبد المنجي، الطالبة بمعهد فتيات الإمام عبد الحليم محمود بمنطقة القاهرة الأزهرية، وحاصلة على المركز الأول بمجموع (622) درجة بنسبة (98.73٪؜).

في القسم العلمي- الطالبة آلاء أحمد أمين محمد حسنين، الطالبة بمعهد فتيات فؤاد خميس النموذجي بمنطقة الشرقية الأزهرية حاصلة على مجموع(649) درجة بنسبة(99.85)

والطالب يوسف أحمد محمد أبو حسين، الطالب بمعهد طور سيناء النموذجي بمنطقة جنوب سيناء، حاصل على مجموع (649) بنسبة (99.85).

شعبة العلوم الاسلامية- الطالب الحسن فتحى ابراهيم عبد الرحيم من منطقة الفيوم طالب بمعهد سنورس حاصل على مجموع(620) بنسبة مئوية(98.41).

القسم الادبى كفيف- الطالبة ريم عيسى عبد القادر البدوى من منطقة الغربية طالبة بمعهد سمنود حاصلة على المركز الاول بمجموع(617) بنسبة(97.94).

رابط حصول على نتيجة الثانوية الأزهرية

تم تحديد رابط رسمي يمكن لجميع الطلاب الدخول علية واتباع عدة خطوات للحصول على النتيجة وهى: