جدة - نرمين السيد - أكدت الأمانة العامة لمجلس السيادة السودانى، عدم صحة الأنباء المتداولة عبر وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعى حول إصابة عضو مجلس السيادة الانتقالى مالك عقار إير، بجلطة دماغية مساء أمس ونقله للمستشفى.





وأعلنت الأمانة العامة، فى بيان اليوم، تمتع عضو مجلس السيادة الانتقالى مالك عقار إير، بصحة جيدة وتامة، ويباشر عمله بصورة طبيعية، لاسيما فيما يتصل بتعزيز الأمن والاستقرار بالنيل الأزرق. وقالت الأمانة العامة، إنها تأمل من وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعى الابتعاد عن إثارة الشائعات، وتحرى الدقة، وتوخى المصداقة والمهنية عند نشر الأخبار وتداولها، والمساهمة بدور إيجابى فاعل وبنَاء خلال هذه المرحلة التى تمر بها البلاد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السودان ينفى إصابة عضو بمجلس السيادة بجلطة دماغية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.