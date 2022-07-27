توجيهات للجيش اللبنانى بالاستعداد تحسبا لسقوط أجزاء من صوامع ميناء بيروت

جدة - نرمين السيد - وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى الأجهزة المعنية بالمراقبة اللصيقة لصوامع القمح المنهارة جزئيا بميناء بيروت البحرى وذلك تحسبا لسقوط أجزاء من المبنى.





وطلب ميقاتى من الجيش اللبنانى وهيئة إدارة الكوارث الاستعداد تحسبا لسقوط أجزاء من المبنى، مشددا على ضرورة منع اقتراب أى من العاملين أو عناصر الدفاع المدنى وفوج الإطفاء منها حفاظا على سلامتهم ولعدم تعريض حياتهم للخطر.

وتابع ميقاتى اليوم مع وزير البيئة ناصر ياسين وضع الصوامع فى ضوء التصدعات المستمرة والحرائق المتكررة التى تحصل فيها، حيث اطلع على التقرير الفنى اليومى لرصد وضع الصوامع الذى تعده لجنة فنية يرأسها وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، استنادا إلى أجهزة رصد واستشعار موضوعة فى مبنى الصوامع المنهار جزئيا منذ انفجار ميناء بيروت البحرى فى الرابع من أغسطس عام 2020.