جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، أن عدد المكاتب المغلقة فى ارتفاع منذ منتصف يوليو الجارى، فيما لا يعرف حاليا متى سيتم إعادة المكاتب للخدمة مرة أخرى.
يشار إلى أن اليابان تشهد تزايدًا يوميا فى عدد الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا" فى البلاد، وأعلنت البلاد اليوم تسجيل أكثر من مائتى ألف حالة جديدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليابان: إغلاق 170 مكتب بريد بسبب تفشى فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.