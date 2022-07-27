العالم اليوم - العبث بالأرقام لا يكفي.. لماذا يرفض كبار أوروبا ضم رونالدو؟

انتم الان تتابعون خبر العبث بالأرقام لا يكفي.. لماذا يرفض كبار أوروبا ضم رونالدو؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 يوليو 2022 11:19 مساءً - يرفض البرتغالي كريستيانو رونالدو استكمال تعاقد مع مانشستر يونايتد، حيث يفضل البحث عن فريق آخر ينافس في بطولة دوري أبطال أوروبا، لكنه لا يجد ضالته حتى الآن.

يرتبط كريستيانو رونالدو بعقد مع مانشستر يونايتد حتى 30 يونيه 2023، ما يجعله مجبرا على الاستمرار في أولد ترافورد خلال الموسم المقبل إذا تمسكت الإدارة برفضل رحيله.

لماذا يرغب رونالدو في الرحيل؟

احتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الماضي 2021-2022 ليفشل في التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

كريستيانو رونالدو سيحتفل بعامه الـ38 في فبراير المقبل، ويريد أن يحدث ذلك بمشاركة جديدة والمزيد من الأهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا.

لا يتقبل "الدون" رونالدو فكرة الابتعاد عن بطولته المفضلة، بعد أن بات هدافها التاريخي برصيد 140 هدفا، خاصة وأن ليونيل ميسي منافسه الأبرز تاريخيا يلاحقه بقوة لاقتناص لقب الهداف التاريخي، بعدما وصل إلى 125 هدفا.

ويبدو أن مانشستر يونايتد لا يتناسب مع طموحات رونالدو في الوقت الراهن، حيث فشل الفريق في المنافسة على أي بطولة خلال الموسم الماضي، ورغم ذلك كان كريستيانو منافسا على الحذاء الذهبي الإنجليزي بتسجيل 18 هدفا في بريميرليغ، بفارق 5 أهداف عن المصري محمد صلاح والكوري الجنوبي هيونغ مين سون.

رفض الكبار

أشارت عدة تقارير صحفية إلى رفض عدد من الأندية الأوروبية الكبرى فكرة التعاقد مع كريستيانو رونالدو بعد تواصل خورخي مينديز وكيل اللاعب معها، ويعد بايرن ميونيخ أبرز الأندية الرافضة لرونالدو.

يتميز بايرن ميونيخ بالأداء الجماعي والعمل ضمن منظومة متكاملة، وهو نفس أسلوب الكرة الألمانية مع المنتخبات على مر تاريخها، وأحد أبرز أسباب تسميتهم بالماكينات، بينما يغلب على أداء رونالدو الطابع الفردي، مؤخرا.

رونالدو واجه انتقادات كبيرة من محللي بريميرليغ، الموسم الماضي، بسبب عدم المساندة الدفاعية، وعدم بذل مجهود في الضغط على دفاع المنافسين، ويرى البعض أن البرتغالي يسعى فقط لتعزيز أرقامه القياسية والتاريخية قبل دعم الفريق.

أوليفر كان الحارس التاريخي لبايرن ميونيخ ورئيسه التنفيذي الحالي قال في حديث لصحيفة "شبورت بيلد" الألمانية إن كريستيانو رونالدو لا يتناسب مع فلسفة الفريق في الوقت الحالي.

وكيل رونالدو عرضه على أتلتيكو مدريد، وفور انتشار الأخبار في الإعلام الإسباني نظم اتحاد روابط جمهور النادي المدريدي بيانا لإعلان رفض الصفقة.

أسباب رفض ضم رونالدو من جماهير أتلتيكو مدريد جاءت نصا في البيان: "نرفض تماما التعاقد مع كريستيانو رونالدو، الذي يمثل نقيضا لسمات وقيم أتلتيكو مدريد، مثل الجهد والكرم مع الزملاء وإنكار الذات والتواضع، هذه قيمنا التي ندافع عنها".

الملاذ الأخير

بعد جولة خورخي مينديز وكيل النجم البرتغالي مع الأندية الأوروبية الكبرى، وتعرضه لأكبر عدد من الأصوات الرافضة، اضطر رونالدو للتفكير مجددا في البقاء مع مانشستر يونايتد.

فارق الـ15 هدفا مع ليونيل ميسي في دوري أبطال أوروبا على لقب الهداف التاريخي للمسابقة، قد يسمح لرونالدو بالعودة الموسم بعد القادم وهو على القمة.

جلس رونالدو مع إدارة مانشستر يونايتد في "كارينغتون" مقر تدريبات الفريق، واستمرت الجلسة لـ4 ساعات، ثم خرج بعدها رونالدو دون أن يقتنع بالبقاء مع فريقه.

لا يشارك رونالدو في تدريبات فريقه ويضغط على وكيله من أجل الحصول على عرض من أحد الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، لكنه يعرف أن يونايتد قد يكون ملاذه الأخير ليعود إليه قبل أيام من انطلاق الموسم المقبل.