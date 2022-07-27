جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، فى بيان اليوم الأربعاء، أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 20 يونيو إلى 26 يوليو الجارى، من ضبط 30 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تُقدر بأكثر من 100 كيلوجرام، فضلا عن ضبط نحو 377 ألف قرص مخدر.
فى سياق آخر، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية فى إنقاذ 370 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، والقبض على 117 مهاجرا غير شرعى من جنسيات مختلفة فى عدد من الولايات الجزائرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش الجزائرى: ضبط 117 مهاجرا غير شرعى خلال أسبوع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.