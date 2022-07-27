مصرفا البحرين والإمارات المركزيان يرفعان سعر الفائدة الأساسى بمقدار 75 نقطة

جدة - نرمين السيد - قرر مصرف البحرين المركزى رفع سعر الفائدة الأساسى على ودائع الأسبوع الواحد من 2.50% إلى 3.25%، كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 2.25% إلى 3.00%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 3.25% إلى 4.00%، إضافة إلى رفع سعر الفائدة الذى يفرضه المصرف المركزى على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 3.75% إلى 4.50%.





وذكرت وكالة أنباء البحرين أن المصرف المركزى البحرينى يتابع رصده للتطورات فى السوق الدولية والمحلية، وذلك لاتخاذ أى تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدى والمالى فى المملكة وذلك فى ضوء التطورات فى أسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التى يتخذها المصرف المركزى لضمان انسيابية أداء أسواق النقد فى مملكة البحرين .

ومن ناحيته قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزى أيضا رفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 75 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 28 يوليو 2022.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن هذا القرار يأتى إثر إعلان مجلس الاحتياطى الفيدرالى رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطى بـ 75 نقطة أساس فى اجتماعه الذى عُقد اليوم.

كما قرر المصرف المركزى الإبقاء على السعر الذى ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزى من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويحدد سعر الأساس، الذى يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطى المعتمد من قبل الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي، كما يوفر حدًا أدنى لسعر الفائدة الفعلى لأسعار سوق النقد لليلة واحدة فى الدولة.