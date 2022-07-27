روسيا.. استدعاء القائمة بأعمال سفارة لاتفيا وتسليمها مذكرة احتجاج شديدة

جدة - نرمين السيد - استدعت وزارة الخارجية الروسية القائمة بأعمال سفارة لاتفيا، داتسيا روتكا، وسلمتها مذكرة احتجاج بشأن تصرفات قوات الأمن اللاتفية والضغط على المواطنين الروس خلال دخولهم أراضى هذا البلد.





وقال نائب مدير الإعلام و قسم الصحافة بوزارة الخارجية الروسية، إيفان نيتشايف، اليوم الأربعاء: " لقد استدعينا اليوم القائمة بأعمال جمهورية لاتفيا فى روسيا الاتحادية إلى مبنى وزارة الخارجية الروسية".

وأضاف:" لقد جرى تسليمها مذكرة احتجاج شديدة اللهجة بشأن الأعمال الاستفزازية لوكالات إنفاذ القانون اللاتفية، التى تمارس ضغوطاً شديدة على المواطنين الروس خلال دخولهم أراضى جمهورية لاتفيا، والتى تطلب منهم التوقيع على ورقة معدة مسبقاً بشأن عدم الموافقة على سياسة روسيا الاتحادية"، منوها بأنه فى حال رفض التوقيع على هذه الورقة يتم حظر الدخول إلى أراضى هذا البلد".