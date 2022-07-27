الكويت المركزى يرفع سعر الخصم ربع نقطة مئوية إلى 2.50 % اعتبارا من الخميس

جدة - نرمين السيد - وأضاف محافظ المركزى فى تصريح له مساء اليوم الأربعاء، أنه تقرر أيضا إجراء تعديل بنسب متفاوتة فى أسعار التدخل فى السوق النقدى المطبقة حاليا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء "الريبو" وسندات وتورق "المركزى" ونظام قبول الودائع لأجل وأدوات التدخل المباشر بالإضافة إلى أدوات الدين العام.

وأوضح أن قرار "المركزى" جاء على ضوء المستجدات الأخيرة فى الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتطورات الجيوسياسية وأثر ذلك على معدلات التضخم العالمية وانعكاسه بالتالى على الرقم القياسى لأسعار المستهلك فى الكويت.

وبين المحافظ أن قرارات "المركزى" ترتكز على المتابعة الحثيثة للبيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية بما يهدف إلى تعزيز البيئة الداعمة للنمو الاقتصادى لاسيما القطاعات غير النفطية وإلى ضمان تحقيق الاستقرار النقدى والمالى والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية.

وأكد الهارون، أن بنك الكويت المركزى سوف يتابع رصده للتطورات الاقتصادية والنقدية فى الأسواق المحلية والدولية وذلك لاتخاذ أى تدابير إضافية لازمة تكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمالى فى الكويت.