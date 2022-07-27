روسيا: ألمانيا والاتحاد الأوروبى دمرا التعاون فى مجال الطاقة مع موسكو

جدة - نرمين السيد - أكد نائب مدير الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية إيفان نيتشايف، أن التحالف الألمانى الحاكم مع الاتحاد الأوروبى دمرا بشكل مُتعمد أسس التعاون فى مجال الطاقة مع روسيا.





وقال "نيتشايف"، خلال رده على تصريحات المستشار الألمانى أولاف شولتز بأن روسيا ليست موردا موثوقا للغاز، قائلا: "مثل هذه المزاعم السخيفة والاتهامات التى لا أساس لها ضد روسيا من قبل السلطات الألمانية ليست مفاجئة لسوء الحظ، مثل هذه الاتهامات يتم التعبير عنها من قبلهم يوميا، كما لو لم يكن الجانب الألمانى نفسه هو الذى دمر بشكل منهجى ومتعمد، جنبا إلى جنب مع الأشخاص ذوى التفكير المماثل فى الاتحاد الأوروبى، أسس التعاون فى مجال الطاقة روسيا".

وأضاف أن حكومة شولتز تواصل تزويد القوات الأوكرانية بأسلحة من إنتاج ألمانى وسوفيتى، والتى يستخدمها النازيون الأوكرانيين لإطلاق النار على الأحياء السكنية والمنشآت المدنية.