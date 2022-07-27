ولى العهد السعودى: زيارتى لليونان أكدت قوة العلاقات بين الرياض وأثينا

جدة - نرمين السيد - وبعث ولى العهد السعودى، حسبما أفادت قناة "الإخبارية" السعودية، برقية شكر لرئيسة اليونان السيدة كاترينا ساكيلا روبولو، إثر مغادرته أثينا بعد زيارة رسمية، حيث أعرب بالغ امتنانه وتقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدا أن هذه الزيارة أتاحت التأكيد على قوة العلاقات بين السعودية واليونان، والرغبة المشتركة فى تعزيزها فى المجالات كافة بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

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