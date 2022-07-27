ألمانيا تتهم روسيا بخوض لعبة قوة فى صادرات الطاقة

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية كريستيان هوفمان -حسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية- إن "التوربينات "الخاصة بخط إمداد الغاز" موجودة وقد تمت صيانتها"، فى إشارة إلى التوربينات التى كانت روسيا قد استشهدت بها سابقًا كسبب لتقليل عمليات تصدير الغاز الطبيعى.
وأضافت "هوفمان" أنه "فى هذه المرحلة من الزمن، لا يتم الالتزام بعقود التوريد من قبل روسيا، ما نشهده هو بالفعل لعبة قوة، ولن نسمح لأنفسنا بالتأثر بذلك".
ومن جانبه، ألقى المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف باللوم على العقوبات الأوروبية ضد موسكو فيما يخص نقص الإمدادات على العقوبات الأوروبية، مشيرا إلى أن "قدرات الضخ الفنية معطلة، وأكثر تقييدًا، لماذا؟ لأن عملية صيانة الأجهزة التقنية أصبحت صعبة للغاية بسبب العقوبات التى اعتمدتها أوروبا".
وأكد بيسكوف أن "غازبروم كانت ولا تزال طرفًا موثوقًا به فى التزاماتها، لكنها لا تستطيع ضمان ضخ الغاز إذا تعذر صيانة الأجهزة المستوردة بسبب العقوبات الأوروبية".
وكانت شركة الطاقة العملاقة "غازبروم" قد أعلنت قبل يومين تخفيض حجم تدفق الغاز عبر خط إمداد "نورد ستريم 1" إلى 33 مليون متر مكعب فى اليوم، أى حوالى 20٪ من السعة الإجمالية لخط الأنابيب، وما يعادل أيضا نصف الكمية التى تم كانت تضخها الشركة الروسية منذ استئناف عمل هذا الخط الأسبوع الماضى، وذلك بعد توقفه لمدة 10 أيام من أعمال الصيانة.
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