المركزى الأمريكى يرفع أسعار الفائدة بـ0.75% للمرة الثانية على التوالى

جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك بعد أن وصل معدل التضخم السنوى فى الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته فى أكثر من 40 عاما خلال يونيو الماضى عند مستوى 9.1% مقابل 8.8% فى مايو. وكان الاحتياطى الفيدرالى رفع أسعار الفائدة لأول مرة فى نحو 4 سنوات خلال مارس الماضى بنسبة 0.25%.

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