نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك التنمية الاجتماعية قرض الزواج 60 ألف وأبرز الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام بنك التنمية الاجتماعية بالإعلان عن رفع الحد الأعلى لراتب لقرض الزواج وهو واحد من أهم أشكال القروض التي يقدمها إلى المستفيدين الحاصلين على الجنسية السعودية بشروط وضوابط، وقد أصبح الحد الأعلى 14500 ألف ريال سعودي بعد أن كان في وقت سابق 12500 ريال فقط، ومن أجل التسجيل في بنك التنمية الاجتماعية قرض الأسرة أو قروض الزواج لابد من الاستعلام أولًا عن شروط قرض الزواج 1444 وآلية التقديم.

بنك التنمية الاجتماعية قرض الزواج

كشف البنك عن جميع الشروط المطلوبة للتسجيل والحصول على القروض المتوفرة في الفترة الحالية وجميعها تُقدم من أجل إعانة المواطنين على ظروف المعيشة، ومن بين القروض التي يتقدم إليها آلاف من المواطنين هي بنك التنمية الاجتماعية قرض الزواج وخصوصًا عقب رفع الحد الأعلى للرواتب ومن أجل التسجيل لا بد من معرفة أبرز الشروط.

شروط قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية

أولى الشروط المطلوبة هي إلزامية أن يكون السجل الائتماني للعميل خاليًا من التعثرات، وألا تكون قيمة الدخل الشهري أكثر من 14 ألف و500 ريال سعودي، وأن يكون الزواج الحالي هو زواج لأول مرة، على أن تكون الزوجة حاملة للجنسية السعودية، ويُسمح للتسجيل في فرض الزواج أيضًا في حال كان المواطن متزوج من امرأة تابعة لأحد دول مجلس التعاون الخليجي، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة بعد التصديق عليها من خلال المحكمة ومنها عقد الزواج على ألا يكون قد مر عليه أكثر من عامين.

قرض الزواج بنك التنمية 60 ألف

هناك العديد من المميزات التي أعلن عنها البنك والتي يمكن الاستفادة منها عند القبول في قرض الزواج من بينها الحصول على أقصى قيمة للتمويل وهي ستين ألف ريال سعودي والسداد على مدار خمس سنوات، وتُسدد الدفعات شهريًا، كما أن المستفيد يحصل على إعفاء من سداد قيمة الرسوم الإدارية وفي حال الوفاة يُعفى الورثة من سداد قيمة الدفعات أيضًا.

وعلى من يريد التسجيل ضرورة تقديم نسخة من بطاقة الهوية الوطنية والحصول على رقم وثيقة الزواج، وعند تفعيل حسابك في أبشر تبدأ إجراءات التسجيل من خلال موقع البنك الإلكتروني.