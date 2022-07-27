“لبنكـــ مباشر ” هنــا نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس عبر بوابة الازهر الالكترونية

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كشف الازهر الشريف رسميا منذ قليل عن بيان رسمي يتضمن الإعلان عن تفاصيل اعلان نتيجة طلاب الشهادة الثانوية الازهرية في جميع انحاء الجمهورية، وذلك بعدما اكدت المؤسسة رسميا أنه قد تم الانتهاء من اعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بجميع الطلاب في مختلف المحافظات خلال الأيام الاخيرة، ومن ثم انتهت من اعمال رصد النتائج التي تتعلق بهم، وذلك تمهيدا لإعلان نتائج الطلاب بعد أسماء الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية.
اعلان نتيجة الشهادة الثانوية الازهرية 2022
وقد أعلن الأزهر الشريف رسميا عن تفاصيل الشهادة الثانوية الازهرية 2022، حيث أكدت على أن نسبة النجاح العامة لجميع الطلاب في امتحانات الثانوية الازهرية، حيث بلغت في القسم الأدبي 46،05% والعلمي 61،65%، والتي قد بلغت النسبة العامة للنجاح 51،25%، ونسبة النجاح في شعبة العلوم الإسلامية بلغت نسبة النجاح فيها 100%، وقد كان وكيل الأزهر في المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية، قد اعلن منذ قليل أنه تقدم للامتحانات هذا العام 10617 طالبا وطالبة حضر منهم 94918 طالبا وطالبة وتخلف منهم 11 ألف و99 طالبا وطالبة بسبب إجراءات كورونا، وقد تم التأكيد ان هذه الساعات سوف تشهد طرح نتائج الشهادة الثانوية الازهرية عبر موقع بوابة الازهر الشريف مباشرةً، حيث اكدت المصادر الرسمية أن شيخ الازهر يعمل على التواصل الآن من أوائل الثانوية الازهرية لكي يتم اخبارهم بالنتيجة والتفوق الخاص بهم.
استخراج نتيجة الشهادة الثانوية الازهرية 2022
وقد تم تفعيل رابط موقع بوابة الازهر الشريف لكي يتم الاستعلام بسهولة الكترونيا عن نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الازهرية 2022، حيث يسهل استخراج النتيجة من خلال رقم الجلوس الخاص بالطالب، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.
- في البداية يتم الدخول مباشرة الى موقع بوابة الازهر الشريف .
- ومن ثم يتم اختيار الاستعلام عن نتيجة الطلاب من خلال الموقع.
- يتم اختيار ايقونة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الازهرية.
- ثم يتم ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح عبر الموقع.
- يتم ادخال كافة البيانات المطلوبة ثم يتم اختيار ايقونة استخراج النتيجة لتظهر مباشرة من خلال الموقع وتتضمن تفاصيل النتيجة.
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