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عمر شويل - جدة جامعة طيبة القبول والتسجيل بالخطوات ، أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة طيبة بالمملكة العربية السعودية , عن فتح باب الترشيح للقبول في جميع برامج الجامعة ، اعتباراً من تاريخ 27 – 12 – 1443 هـ ، علي أن يقوم المتقدمين من الجنسين باستكمال البيانات علي أربعة مراحل ، ومن خلال مقال اليوم نقدم لكم مراحل التقديم في جامعة طيبة ، وبرامج القبول بالفروع والبرامج الاكاديمية الجديدة للعام 1444 هجري ، وفقرة كاملة عن شروط الترشيح للقبول في برامج وكليات جامعة طيبه وفروعها في المملكة ، كما سنعرض الجدول الزمني للقبول للعام الجامعي 1444 هـ – 2022 م لمراحل البكالوريوس والدبلوم ، طريقة التقديم الإلكتروني لجامعة طيبه ، وأخيراً سنجيب عن بعض الأسئلة الشائعة ، فتابعوا معنا.

جامعة طيبة القبول والتسجيل بالخطوات

نتعرف علي الخطوات اللازمة لاسكتمال بيانات التسجيل الأربعة كالآتي :

تعبئة بيانات الشخصية. استخراج بيانات الطلاب الأكاديمية إلكترونياً من مواقع وزارة التعليم ومركز قياس. ثم تحديد الرغبات وترتيب الأولويات. أخيراً نقوم بإصدار رقم استمارة الترشيح للطالب أو الطالبة.

ويغلق باب التقديم والقبول للعام الدراسي في جامعة taibahu edu.sa خلال أيام للفصل الأول وفق التقويم المعلن وشروط و موعد الترشيح الموحد.

وتراعي الضوابط التالية :

شروط القبول والتسجيل في جامعة طيبة :

يغلق باب الترشح للبكالوريوس والديبلوم يوم الأحد 2 محرم 1444 هـ.

لا يمكن تعديل بيانات للقدارت أو التحصيلي بعد الإغلاق.

أيضاً يتم فرز المقبولين وفق معيار النسب الموزونة إلكترونياً.

ثم يتم استدعاء المرشحين إلكترونياً لتأكيد الرغبات وفق الجدول الزمني للقبول.

مع العلم أن المقبولين في جامعات أخري يتم إلغاء طلباتهم ، بناء علي بيانات الواردة من نظام مقبول بوزارة التعليم.

كما يمكن تقديم اخلاء الطرف لمن صدر له رقم جامعي من خلال بوابة الترشيح حال عدم الرغبة في اكمال اجراءات القبول.

معيار النسب الموزونة

وفق خطوات التسجيل في جامعة طيبة نتبع معيار النسب الموزونة أثناء القبول والتسجيل بالجامعة كالآتي :

أولاً الطلاب :

المرحلة شهادة الثانوية اختبار القدرات الاختبار التحصيلي الكليات العلمية 40 % 30 % 30 % بقية البرامج والكليات 50 % 50 % —

ثانياً الطالبات :

المرحلة شهادة الثانوية اختبار القدرات الاختبار التحصيلي الكليات العلمية 40 % 30 % 30 % بقية البرامج والكليات 40 % 30 % 30 %

برامج القبول في جامعة طيبة وفروعها 1444

الجداول المرفقة توضح برامج القبول في جامعة طيبه والفروع التابعة لها كالآتي :

شروط القبول في جامعة طيبة

يتم قبول السعوديين من أب وأم أو من أم سعودية أو أم لطفل سعودي مع تقديم شهادة ميلاده.

أيضاَ القبول للحاصلين علي الثانوية من منطقة المدينة المنورة أو تقديم إثبات السكن إن كانت من خارج المنطقة.

عدم مضي أكثر من 5 سنوات علي مؤهل الثانوية بداية من خريجي 1438/1439.

للتخصصات الصحية يقبل خرجي آخر عامين فقط بداية من 1442 هـ.

مدة صلاحية اختبار التحصيلي وفق ضوابط مركز القياس.

اجتياز الفحص الطبي.

المفاضلة وفق معيار النسبة الموزونة.

حد أدني للتخصصات الصحية نسبة موزونة 80% للطالب ، 85% للطالبة.

أما الحد الأدنى لتخصصات العلمية الأخرى 70 % ، 75%.

أيضاً حد التخصص الأدبي : 70% للطلاب ، 75% للطالبات.

صحة المعلومات مسؤلية المتقدمين.

يلغي طلب من لم يباشر الدراسة في الفصل الأول ، ولم يقدم طلب اعتزار.

لا يحق للمقيد بالجامعة الترشيح ، والفرصة للقبول مرتين فقط.

لا يقبل من تم فصلة من جامعة حكومية ، وحاصل علي بكالوريوس أو دبلوم من جامعة أخرى.

يسقط حق الطالب في الترشح ما لم يؤكد رغباته.

إضافة إلي تأكيد رغبة الترقية في استمارة الترشيح.

أيضاً يتم ارفاق شهادة الموهبة ، وشهادة الإعاقة خلال فترة التقديم.

الشروط الخاصة لكليات جامعة طيبة

كما أعلنت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة ، وبيان عميد القبول والتسجيل بجامعة طيبة :

كلية الأداب والعلوم الإنسانية : يشترط اجتياز اختبار القبول. إرفاق توصية جمعية تحفيظ القرآن لخريجي ثانوية تحفيظ القرآن الكريم.

علوم الأسرة قسم التصميم الجرافيكي يشترط اجتياز اختبار القدرات الفنية



خطوات التقديم في جامعة طيبة

توضح بوابة القبول جامعة طيبة الشروط والخطوات كالآتي :

الدخول علي رابط الموقع الإلكتروني لجامعة طيبة. الضغط علي أيقونة بوابة القبول الإلكتروني من الصفحة الرئيسية. ثم نختار الترشيح للقبول في برامج الانتظام. بعد ذلك نوافق علي الشروط. بعدها ندخل رقم الهوية ، ونضغط تسجيل. تعبئة البيانات الشخصية. أيضاً ، تحديد مكان الإقامة. كذلك ، اختيار الفرع المطلوب الدراسة فيه. الضغط علي تأكيد ، واستكمال لترتيب الرغبات. من صفحة الرغبات نقوم بنقل جميع الرغبات المطلوبة من العمود الأيمن للأيسر ونرتبها وفق لرغبة الطلاب. ثم نضغط علي حفظ ، ونطبعها من أيقونة طباعة الرغبات المسجلة ونحتفظ بها. ستظهر رسالة التأكيد بها رقم استمارة وكلمة سر نحتفظ بهم لمتابعة الطلب.

استكمال اجراءات قبول جامعة طيبة

من الصفحة الرئيسية نختار الدخول لاستكمال اجراءات القبول.

نضع رقم الاستمارة وكلمة السر ونضغط تسجيل دخول.

من أعلي الصفحة نستكمل البيانات من الـ 4 أيقونات. البيانات الشخصية. ثم البيانات الأكاديمية. أيضاً ترتيب الرغبات. أخيراً تحميل المستندات الداعمة.



إضافة لذلك ، بمكن التعرف علي الجامعة الإلكترونية السعودية شروط التقديم من خلال موقعنا ثقفني.

الجدول الزمني لمرحلتي البكلوريوس والدبلوم بجامعة طيبة