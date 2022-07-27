نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الدعم السكني للعسكريين وخطوات الاستعلام عن الدعم في المقال التالي
شروط الدعم السكني للعسكريين التى وضحته الوزارة للعسكرين للحصول على سكن مناسب، وقد تم تحديد موعد للنزول الدعم للمستفيدين من القطاع العسكري، يهدف الدعم السكني للعسكريين إلى محاولة الحصول على سكن للأشخاص المتقدمين في صندوق التنمية العقارية، وذلك بالإضافة إلى تقديم مبلغ دعم شهري من قبل الصندوق، وذلك من خلال قرض إضافي يغطي نسبة لا تقل عن 20% من قيمة العقار ويصل بحد أقصى إلى 140 ألف ريال سعودي، ويمكن لجميع الفئات من العسكريين التقدم للحصول على دعم سكني، وذلك من خلال التسجيل في سكني ويمكن حجز وحدة سكنية من المشاريع المتاحة، ويجب عند التقديم ألا تكون الأسرة قد امتلكت منزل أو مسكن لهم قبل 5 سنوات من تقديم الطلب الخاص بالدعم.
شروط الدعم السكني للعسكريين
- لابد من أن يكون الشخص المتقدم للحصول على الدعم السكني من المنسوبين للقطاع العسكري في المملكة.
- ألا يكون المتقدم من المتقاعدين والممتنعين عن العمل، لا بد أن يكون عاملاً.
- يجب أن لا تتعدى القيمة المحددة للقرض العقاري عن ما يبلغ 500 ألف ريال سعودي.
- لا يمكن أن تزيد القيمة الخاصة بالقرض الحسن عن 140 ألف ريال سعودي.
خطوات الاستعلام عن الدعم السكني للعسكريين
- الدخول الى الصفحة الرسمية لبرنامج سكني.
- يتم النقر على تسجيل الدخول ثم إدخال كلمة المرور في الخانات المحددة لذلك.
- إدخال كود التحقق ثم النقر على تسجيل الدخول.
- الضغط على الخدمات الإلكترونية.
- يلي ذلك النقر على استعلام برقم الهوية وبعد ذلك النقر على التحقق من استحقاق الدعم.
- إدخال الكود الخاص بالتحقق من الرسائل التي توجد في حساب المواطن في منصة أبشر الإلكترونية.
- إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك وإدخال رقم الهاتف الجوال الخاص بالمستفيد.
- أخيرا النقر على استعلام.
مبلغ الدعم السكني
- الأسر التي يبلغ الدعم الدخل الشهري الخاص بها 20 ألف ريال سعودي فإن قيمة الدعم تصل إلى 70%.
- الأسر التي يبلغ راتبها الشهري حوالى 18 ألف ريال سعودي يكون الدعم الذي يقدم لهم يعادل 80%.
- قيمة الدعم للأسر التي يبلغ راتبها الشهري ما يصل إلى 17 ألف ريال سعودي تعادل 85%.
- الأسر التي يبلغ راتبها الشهري حوالي 16 ألف ريال سعودي يعادل الدعم المقدم لها حوالي 90%.
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