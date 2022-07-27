نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع سقف قرض الاسرة بنك التنمية الاجتماعية بشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة حرص بنك التنمية الاجتماعية على تقديم العديد من برامج التمويل الاجتماعية إلى المواطنين في المملكة العربية السعودية، وفي ضوء التطوير قام برفع قيمة قرض الأسرة ليكون 100 ألف ريال سعودي بعد أن كان في وقت سابق 60 ألف ريال، ولكن في المقابل قام بوضع شروط قرض الاسرة بنك التنمية الاجتماعية والتي تُطبق على كافة الطلبات، أتاح رابط بنك التنمية الاجتماعية تسجيل الدخول من أجل معرفة ما هي شروط بنك التنمية الاجتماعية قرض الزواج بعد آخر المستجدات.

قرض الاسرة بنك التنمية الاجتماعية

وضع البنك العديد من الأهداف الاستراتيجية ويسعى للوصول إليها من خلال تطوير برامجه التمويلية بحيث تتناسب مع احتياجات الأفراد، ومن مميزات قرض الاسرة بنك التنمية الاجتماعية ما يلي:

إمكانية الحصول على الحد الأقصى للتمويل وهو 100 ألف ريال سعودي.

مدة سداد القرض ستكون 60 شهر أي خمس سنوات.

تقديم الدفعات شهريًا إلى البنك من خلال وسائل الدفع المتاحة.

ليس هناك رسوم إدارية على القروض ومنها قرض الأسرة وقرض الزواج أيضًا.

شروط تمويل الأسرة بنك التنمية الاجتماعية

أما عن الشروط العامة المطلوبة من أجل الانضمام إلى منتج تمويل الأسرة من البنك فهي عبارة عن البنود التالية:

ألا يكون السن أكثر من 70 سنة عند تقديم الطلب.

لا بد أن يكون السجل الائتماني سليم وخالي من المخالفات بجميع أنواعها.

الراتب الشهري الصافي ينبغي ألا يزيد عن 14500 ريال سعودي.

تستطيع المرأة أن تقوم بتسجيل الطلب للحصول على قرض الأسرة ولكن بشرط أن تكون امرأة مطلقة أو أن تكون أرملة ولديها أبناء تعولهم، وكذلك يحق للمرأة المهجورة أن تقوم بتسجيل الطلب.

متطلبات قرض الأسرة بنك التنمية

من أبرز متطلبات التقديم أن يكون صاحب الطلب لديه هوية وطنية سارية المدة حتى يتم تقديم نسخة منها، بالإضافة إلى ضرورة التسجيل في العنوان الوطني، وأن يكون لدى المستفيد حساب بنكي لتقديم رقم حساب الايبان واستقبال قيمة التمويل من خلاله، كما يتعين أن يتم الانتهاء من تسجيل رقم الجوال في بوابة أبشر وزارة الداخلية السعودية لسهولة التواصل والتأكد من صحة البيانات والمعلومات.