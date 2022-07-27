منصة سلفة السعودية تمكنك الآن من الحصول على تمويل شخصي في ربع ساعة فقط بمبلغ 5000 ريال سعودي

لمن يبحثون عن التمويل داخل المملكة العربية السعودية بكل سهولة نقدم اليكم اليوم منصة سلفة الالكترونية. حيث تعد منصة سلفة السعودية هي أحد أهم وأفضل المنصات داخل المملكة العربية السعودية . بل والأهم داخل المملكة من المؤسسات المالية. فإنها تقدم الكثير من التمويلات والقروض المتنوعة للمواطنين لمساعدتهم ويمكن للمواطن السعودى الحصول على القرض من خلال التسجيل الالكتروني عبر منصة سلفة. حيث انة تم ترخيص المنصة من قبل البنك المركزى السعودي . وايضا تم تأسيسها منذ تفشي فيروس كورونا المستجد لرفع الظروف الاقتصادية لدى المواطنين بعد تدهور أحوال البعض من ذلك الوباء .

منصة سلفة قدمت الكثير فى مجال التمويل والاهم سرعتها في حصول المواطن على التمويل في فترة وجيزة . وذلك عن طريق عمليات التمويل الفورية الصغيرة للأفراد في غضون 15 دقيقة فقط. ونالت اعجاب الكثير من المواطنين السعوديين الذين يقبلون بشدة اليها. والتمويل داخل المنصة يبدأ من 1000 ريال سعودي ويصل إلى 5000 ريال سعودى. والسداد فيها على فترات متباعدة وكما ذكرنا ذلك لمراعاة ظروف المواطن السعودي والذي تدهورت أثناء فيروس كورونا اللعين. وجميع عمليات التمويل داخل منصة سلفة الالكترونية تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية. من خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفنى نعرض لمتابعينا الكرام شروط منصة سلفة الالكترونية والخطوات اللازمة للحصول على التمويل من منصة سلفة الالكترونية.

شروط منصة سلفة الالكترونية

اولا: يجب ان يكون المواطن سعودي الجنسية ومقيم على أراضيها.

ثانيا: يجب ان يكون عمر المتقدم ما بين 18عاما و 60 عاما. اى يكون كامل الأهلية وحسن التصرف.

ثالثا: يلزم أن يكون الدخل الشهري للمتقدم لا يقل عن 4000 ريال سعودى.

رابعا: يجب ان يكون لدى متقدم عمل فى احدى المنشآت الحكومية ولا يقل فترة عمله بها عن 3 شهور. و6 شهور فى القطاع الخاص وذلك للحصول على التمويل .

كيفية الحصول على تمويل منصة سلفة

حصول المتقدم على تمويل منصة سلفة يجب اتباع الخطوات الاتية وهى كالاتى:

اولا: الدخول بشكل مباشر الى البوابة الالكترونية الخاصة بمنصة سلفة.

ثانيا: القيام بالدخول الى الصفحة الرئيسة ثم تسجيل الدخول إلى الموقع وبعدها اكتب بياناتك الشخصية كاملة بشكل صحيح.

ثالثا: انقر على طلب التمويل وحدد فترة السداد المناسبة لك والقيمة التمويلية.

رابعا: القراءة جيدا لشروط وأحكام منصة سلفة ثم اضغط على كلمة موافق وانتظر رسالة التأكيد.

منصة سلفة اشهر المنصات فى السعودية وذلك قمنا بعرضها على متابعينا الكرام وشروط منصة سلفة الالكترونية وايضا كيفية الحصول على تمويل من منصة سلفة ونتمنى ان تنال اعجابكم.