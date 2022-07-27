نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم علي قرض الأسرة بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم علي قرض الأسرة، حيث يعمل بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية علي توفير منتجات تمويلية هامة، ويحرص علي توفير المنتج التمويلي (قرض الأسرة)، حيث يعد تمويل الأسرة هو أحد أهم أهداف البنك الاستراتيجية التي يسعى إلى تحقيقها، حيث يتم تقديم تمويل اجتماعي هادف وفعال من أجل العمل علي خدمة الشرائح المستفيدة من المواطنين والمواطنات السعوديين، ومن أهداف تمويل الأسرة هو العمل علي مكافحة الفقر بالاحتياجات الأساسية مثل الصحة والتعليم المياه والصرف الصحي، والقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان بالمملكة، وسوف نوضح لكم شروط الحصول علي التمويل وتوفير رابط تقديم علي قرض الأسرة.

تقديم علي قرض الأسرة

يتم التقديم علي قرض الأسرة بناء علي بعض الشروط التي يجب توافرها في جميع العملاء الراغبين بالحصول عليه، ومن شروط قرض الأسرة ما يلي:

أن لا يتعدى عمر المتقدم للحصول علي التمويل عن 70 عام.

عند التقديم علي التمويل يجب سلامة السجل الائتماني.

أن لا يزيد الدخل الشهري الخاص بكل عميل عن مبلغ 14,500 ريال سعودي.

يشترط ألا يزيد نصيب الفرد من دخل الأسرة عن مبلغ 3000 ريال سعودي.

تستطيع المرأة أن تقوم بالتقدم بطلب للحصول علي تمويل أسرة إذا كانت (مهجورة أو مطلقة أو أرملة أو أن تعول طفلاً أو أكثر من طفل).

من يستطيع الحصول علي تمويل الأسرة؟

وضع بنك التنمية الاجتماعية بعض الفئات العمرية التي يمكنها الحصول علي التمويل والتقديم عليه، ومن هذه الفئات ما يلي:

الموظف الحكومي من الرجال والنساء.

موظف الشركة الحكومية من الرجال والنساء.

موظف القطاع الخاص من الجنسين.

المتقاعد الحكومي من الجنسين.

متقاعد التأمينات من الرجال والنساء.

متسبب أو طالب.

ربات المنزل تستطعن التقديم للحصول علي التمويل.

علي أن يتم الحصول علي (قرض الأسرة) لكل فئة بعد أن يتم التعرف علي الشروط الخاصة بكل فئة من الرابط التالي: شروط التقديم.

مزايا تمويل الأسرة

يتوفر الحصول علي تمويل الأسرة ويصاحبه عدد من المميزات التي يوفرها البنك لجميع العملاء في المملكة، ومن هذه المزايا ما يلي:

توفير سيولة نقدية للتمويل لتصل إلى 100.000 ألف ريال سعودي.

مدة تمويل تصل إلى 5 سنوات من تاريخ الحصول علي التمويل.

يتم السداد بشكل شهري لأقساط التمويل الذي يتم تحديدها مع البنك.

يوفر البنك الحصول علي التمويل دون رسوم إدارية.

يوفر البنك إعفاء في حالة الوفاة أو العجز الكامل لا قدر الله وفق الشروط الخاصة بوثيقة التأمين.

طريقة التقديم علي تمويل الأسرة

يتم التقديم علي تمويل الأسرة بشكل إلكتروني عن طريق الدخول للرابط الإلكتروني التالي: قرض الأسرة، علي أن يتم تقديم الطلب بالدخول عبر بيانات منصة النفاذ الوطني الموحد.