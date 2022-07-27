نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على سكني للمطلقات وشروط وزارة الإسكان في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم على سكني للمطلقات تم إتاحته من قبل وزارة الإسكان سعيًا منها لحصول السيدات المطلقات على حياة كريمة، ويتاح لهم التقديم فور البدء في إنشاء سكني تسجيل جديد والتعرف على شروط الاسكان للمطلقات 2022 ، وذلك ليتسنى لهم المرور بإجراءات التقديم على سكني بكل سهولة والاستفادة من برامج المطلقات التي توفرها الوزارة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على التقديم على سكني للمطلقات.

التقديم على سكني للمطلقات

وفرة الوزارة إمكانية التقديم على سكني للمطلقات بناء على استيفاء السيدة الراغبة في التقديم لعدد من الشروط الأساسية ولذا تتساءل العديد من السيدات ما هي شروط الاسكان للمطلقة؟ وتتلخص تلك الشروط في:

ضرورة أن تكون السيدة المطلقة سعودية الأصل.

وجود دخل منفصل خاص بها.

مرور فترة عامين على حالة الطلاق شرط أساسي لقبول طلب التقديم.

بقاء السيدة المطلقة داخل المملكة لمدة عام متواصل داخل المملكة قبل تقديم الطلب.

في حالة الاستفادة من برامج سكني من قبل لا يجوز لها التقديم مرة أخري.

ألا تمتلك السيدة منزلًا مسجلًا باسمها.

خطوات التقديم على سكني للمطلقات

يبغي على راغبة التقديم على سكني من السيدات المطلقات بداخل المملكة المرور بالإجراءات التالية لإتمام عملية تقديم الطلب بنجاح وتتلخص تلك الإجراءات في:

الولوج للصفحة الرسمية منصة سكني.

اختيار تسجيل جديد من أعلى الصفحة.

إدخال رقم هويتها وكذلك تاريخ ميلادها، إضافة إلى الرمز المتوفر بالصفحة.

النقر على كلمة التالي.

يطلب الموقع بعض المعلومات المتعلقة بالبريد والجوال الخاص بالمتقدمة، وذلك لإرسال رمز التفعيل وإتمام عملية التسجيل.

بعد انتهاء عملية التفعيل يتم الضغط على تقديم، ليعرض الموقع عددًا من الإقرارات التي من يتم على أساسها تحديد أهلية المتقدمة.

بمجرد ظهور حالة الاستحقاق يتاح اختيار أي من منتجات وزارة الإسكان والتقديم عليها.

برنامج باقات الدعم السكني

واحدًا من أهم البرامج التمويلية التي يمكن لمستفيدي الدعم السكني الاستفادة منها والتي من شأنها تسهيل عملية حصول المستفيدين لمسكن خاص بهم، كما يتميز هذا البرنامج بتقديمه للدعم للعملاء دون التقيد برد المبلغ مرة أخري إضافة إلى المميزات التالية: