زاخاروفا: القمة الروسية/ الإفريقية المُقبلة ستعقد فى سانت بطرسبرج

جدة - نرمين السيد - وقالت "زاخاروفا"، فى منشور بثته عبر قناتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تلجرام" وأوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية: "إننا فى انتظار شركائنا الأفارقة فى مدينة سانت بطرسبرج العام المُقبل فى القمة الروسية الإفريقية".

يُشار إلى أن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف كان قد زار خلال جولته الإفريقية الأخيرة كلا من مصر وجمهورية الكونغو وأوغندا وإثيوبيا فى الفترة ما بين 24 إلى 27 يوليو الجارى، حيث احتلت الأزمة الروسية الأوكرانية مركز الصدارة فى مباحثات لافروف فى البلدان الإفريقية.

يُذكر أن مدينة سوتشى الروسية كان تقد استضافت القمة الافتتاحية بين روسيا وإفريقيا فى عام 2019 وتم تنظيم القمة فى الفترة ما بين 22 و 24 أكتوبر 2019 وكان شعارها "من أجل السلام والأمن والتنمية".