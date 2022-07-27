قوات حفظ السلام تنسحب من أحد مواقعها بعد احتجاجات على تواجدها شرق الكونغو

وقال المتحدث فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستحترم التزاماتها الواردة فى الاتفاقية التى تلزمها بالحفاظ على أمن أفراد البعثة الأممية ومنشآتها، موضحًا أن الحكومة تراقب عن كثب الوضع فى منطقة "جوما" عقب الدعوة للتظاهر ضد بعثة منظمة الأمم المتحدة.
وأضاف: "ندين بشدة أى شكل من أشكال الاعتداء على أفراد الأمم المتحدة ومنشآتها، وسيحاكم مرتكبوها ويعاقبون بشدة".
واندلعت احتجاجات فى مدينة جوما شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية واقتحم السكان قاعدة الأمم المتحدة مطالبين برحيل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وأظهرت عدة مقاطع فيديو وصور مئات الأشخاص يغلقون الطرق ويرددون شعارات مناهضة للأمم المتحدة قبل اقتحام مقر بعثة حفظ السلام وقاعدتها اللوجستية، وتحطيم النوافذ ونهب أجهزة الكمبيوتر والأثاث وغيرها من الأشياء الثمينة، وفق مصادر إعلامية محلية.
وتأتى هذه الأحداث عقب دعوة رئيس مجلس الشيوخ فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، موديست باهاتى، الشهر الجارى، بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار فى جمهورية الكونغو الديمقراطية "تعبئة حقائبها".
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