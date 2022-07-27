الدفاع التونسية: إنقاذ 28 مهاجرًا غير شرعى فى عمليتين متفرقتين

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أنه تم إنقاذ 22 شخصا، فى العملية أولى، من بينهم 3 نساء وأطفال كانوا على متن قارب معطب بالموقع شرق العطايا على بعد 50 كلم ويطلبون المساعدة، حيث أفادوا بأن أعمارهم تتراوح ما بين 8 و47 سنة وأنهم أبحروا من سواحل الصخيرة خلال الليلة الماضية بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة فى اتجاه الفضاء الأوروبى.
وأشارت إلى أنه تم التوجه بهم إلى ميناء الصيد البحرى بصفاقس وتم تسليمهم إلى وحدات الحرس الوطنى بالمكان لاستكمال الإجراءات القانونية فى شأنهم.
وأضافت الوزارة أنه تم فى العملية الثانية إنقاذ 6 أشخاص كانوا على متن زورق مطاطى بالموقع شرق قليبية على بعد 12 كلم، حيث أفادوا بأن أعمارهم تتراوح ما بين 16 و20 سنة وأنهم أبحروا من سواحل منزل تميم خلال الليلة الماضية بنيّة اجتياز الحدود البحرية خلسة فى اتجاه الفضاء الأوروبى، مشيرة إلى أنه تم التوجه بهم نحو ميناء قليبية وتسليمهم إلى وحدات الحرس الوطنى بالمكان لاستكمال الإجراءات القانونية فى شأنهم.
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