أمريكا تعفى المعاملات المشفرة التى تقل قيمتها عن 50 دولارًا من الضرائب

جدة - نرمين السيد - قدّم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى من الحزبين، مشروع قانون جديد يسمح بالإعفاء الضريبى للمعاملات المشفرة التى تقل قيمتها عن 50 دولارًا، فى محاولة للسماح للأمريكيين باستخدام العملات المشفرة بسهولة.





وأفاد موقع "كريبتو بريفنج"، المعنى بأخبار العملات المشفرة، اليوم الأربعاء، بأن السيناتور الجمهورى بات تومى والسيناتورة الديمقراطية كيرستن سينيما وراء هذا القانون، الذى جاء تحت اسم "قانون العدالة الضريبية للعملة الافتراضية"، ويستهدف تبسيط المعاملات المشفرة التى يتم إجراؤها لأغراض شخصية مثل الدفع مقابل السلع والخدمات.

وفى الولايات المتحدة، تُوصَف العملة المشفرة بأنها خاصية تقنية وليست عملة، وتفرض خدمة الإيرادات الداخلية الأمريكية ضريبة تتراوح بين 10 و 20% على معاملات التشفير فى الدولة.

ووفقًا للسيناتور "تومى"، يعيق هذا النظام سهولة استخدام الأشخاص للعملات المشفرة يوميًا.

وجاء فى نص مشروع القانون: "قانون الإنصاف الضريبى للعملة الافتراضية من شأنه تبسيط استخدام الأصول الرقمية للمعاملات اليومية من خلال إنشاء إعفاء معقول للحد الأدنى من المكاسب التى تقل عن 50 دولارًا على المعاملات الشخصية".