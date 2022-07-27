موسكو تحذر كييف من استخدام أسلحة الناتو لقصف الأراضى الروسية

جدة - نرمين السيد - وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أنه حال استخدمت القوات الأوكرانية أسلحة أمريكية أو أسلحة حلف الناتو بعيدة المدى فى قصف الأراضى الروسية فإن العواقب ستكون أكثر خطورة.

وقال قسطنطين غافريلوف رئيس وفد روسيا فى محادثات فيينا حول الأمن والحد من التسلح، فى تصريح صحفى، اليوم الأربعاء: "إذا استخدمت القوات الأوكرانية راجمات الصواريخ الأمريكية أو غيرها من أسلحة الناتو بعيدة المدى فى قصف الأراضى الروسية، فإن العواقب ستكون أكثر خطورة".

وحذر من أن دفع أوروبا إلى تصعيد العلاقات مع روسيا يمكن أن يوسع دائرة الصراع، قائلا : "تدفع واشنطن بأتباعها الأوروبيين للعمل بشكل وثيق مع كييف وتأزيم العلاقات مع موسكو، وتجبرهم على تدريب الجنود الأوكرانيين واستخدام أراضيهم كمنطقة عبور لتوريد الأسلحة، هذه الإجراءات يمكن أن تؤدى إلى توسيع منطقة الصراع المسلح".

وأكد "غافريلوف" أن زيادة نقل الأسلحة الغربية إلى كييف قد يجبر روسيا على اتخاذ رد أكثر صرامة، مشيرا إلى أن خصائص أداء الأسلحة والمعدات الغربية المستخدمة فى أوكرانيا تشكل تهديدا على المواطنين الروس.

وأردف غافريلوف: "فى ظل هذه الظروف، سوف نبعد النازيين الجدد عن حدودنا بما يتناسب مع مدى قاذفات الصواريخ التى تستخدمها كييف، وهناك سنرى".