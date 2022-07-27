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الصين تطلق 6 أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء

أعلنت الصين اليوم الأربعاء عن اطلاق 6 أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غرب البلاد. الصين تطلق 6 أقمار صناعية جديدة إلى الفضاءأعلنت الصين اليوم الأربعاء عن اطلاق 6 أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غرب البلاد. وذكرت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) ان الأقمار الصناعية وبينها قمر صناعي جديد لتجربة تكنولوجيا الفضاء وقمر صناعي تجريبي لرصد كثافة الغلاف الجوي، اطلقت على متن صاروخ حامل من طراز ليجيان-1 ودخلت المدار بنجاح. واوضحت ان تطوير الصاروخ ليجيان-1 الذي يعمل بالوقود الصلب تم تطويره من قبل الأكاديمية الصينية للعلوم، حيث تمثل مهمة الصاروخ المذكور الرحلة الأولى للصاروخ ليجيان-1.

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