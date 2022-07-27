نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر حقيقة فضيحة تصاريح العمل بين نائب حالي ووزير سابق على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 27 يوليو 2022 08:06 مساءً - دوت الخليج :- سجالات ساخنة جدا تدور هذه الاثناء بين احد النواب و وزير عمل سابق بخصوص ما قالة النائب تحت القبة عن ان هذا الوزير سجلت بحقه مخالفات وفضائح تتعلق بتصاريح العمل وفق ما قال .

واضاف النائب في تعليقاته على انه يعد العدة في هذه الاثناء لتقديم شكاوى قضائية بحق هذا الوزير الذي لم يسمه حتى الان .

وسائل اجتماعي مختلفة ووسائل اعلام اتصلت بوزير العمل الاسبق نضال البطاينة وسألوه هل هو المقصود بتصريحات هذا النائب ، فقال انه لا يعلم ان كان هو المقصود ام لا حتى الان وهو يتحدى ان يكون قد وقع في اي مخالفة طالبا من النائب المذكور ان يذهب الى مكافحة الفساد ويتقدم بشكوى ضد هذا الوزير .

ولا زال السجال مستمرا في الوقت الذي تقول فيه بعض المصادر المستقلة بان الخلاف يعود لاوقات سابقة ما بين وزير كان عاملا ونائب كان ولا زال عاملا وكما يبدو ان هنالك امورا اججت هذا الوضع حاليا ما دفع النائب لما قال انه فتح ملفات هذا الوزير الذي لا يعرف اسمه بعد حتى الان .