منظمة: الأمريكتان تسجلان 5300 حالة إصابة بجدري القرود

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 يوليو 2022 07:29 مساءً - قالت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية اليوم الأربعاء إن ما يقرب من 5300 حالة إصابة بجدري القرود سُجلت حتى الآن في نحو 18 دولة ومنطقة بالأمريكتين غالبيتها في الولايات المتحدة وكندا والبرازيل.

وقالت نائب مدير المنظمة ماري لو فالديز، في مؤتمر صحفي، إن كل الحالات تقريبا لا تزال تُسجل بين الرجال الذين يمارسون الشذوذ الجنسي مع شركاء تتراوح أعمارهم بين 25 و45 عاما.

وحذرت لو فالديز من أن أي شخص يمكن أن يُصاب بالمرض بغض النظر عن نوعه أو ميوله الجنسية.

وقالت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء إنه أكثر من 18 ألف حالة إصابة بمرض جدري القرود سُجلت على مستوى العالم في 78 دولة، غالبيتها في أوروبا.

وكانت المنظمة أعلنت يوم السبت أن تفشي جدري القرود حالة طوارئ صحية عالمية.

وقالت إن 98 بالمئة من الحالات، التي أُبلغ عنها وكانت خارج إفريقيا حيث يتوطن الفيروس، رُصدت بين رجال يمارسون الشذوذ الجنسي.