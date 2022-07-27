الرئيس التونسى: ضرورة إعداد مشروع مرسوم لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس التونسى قيس سعيد ضرورة إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالانتخابات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب القادم ثم لانتخاب أعضاء المجلس الوطنى للجهات والأقاليم الذى يقتضى نظامًا انتخابيًا خاصًا.





جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسى، اليوم الأربعاء، برئيسة الحكومة نجلاء بودن، حيث تم تناول الوضع العام فى البلاد وسير عدد من المرافق العمومية إلى جانب جدول أعمال مجلس الوزراء. كما أكد سعيد، خلال اللقاء، ضرورة إعداد مشروع نصّ أخر للمحكمة الدستورية، تطبيقا لأحكام الدستور الجديد وضمانا حقيقيا لعلويته.

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