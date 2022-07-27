بايدن: نواجه متحورا جديدا من كورونا شديد العدوى

جدة - نرمين السيد - وأضاف "بايدن"، فى أول ظهور إعلامى له بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا خلال مؤتمر صحفى مذاع على قناة "إكسترا نيوز" : "نواجه متحورا جديدا من كورونا شديد العدوى"، وإدارتى كرست مليارات الدولارات لاختبارات كورونا ويجب اتخاذ كل الاحتياطات".

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