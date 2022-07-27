الصحة العالمية: تسجيل أكثر من 18 ألف حالة إصابة بجدرى القرود فى 78 دولة

وأشار إلى أن 78 % من هذه الحالات هى فى أوروبا و 25 % منها فى الأمريكتيين،لافتًا إلى أن حوالى 10 % من الحالات فى المستشفيات إضافة إلى وجود 5 وفيات بالمرض.
وأكد مدير عام منظمة الصحة العالمية أن المنظمة لا توصى حاليا بالتلقيح لجميع الفئات، متابعًا : " إنه يمكن وقف انتشار المرض إذا حصلت البلدان والأفراد على المعلومات وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الفئات الضعيفة بما فى ذلك النساء الحوامل والأطفال ومن لديهم مشكلات فى الجهاز المناعى إضافة إلى أخذ المخاطر مأخذ الجد ونوه الدكتور تادروس إلى أن التركيز حاليا على التخفيف من خطر العدوى".
وقال مدير عام منظمة الصحة إن هناك لقاح حاليا تمت الموافقة عليه فى كندا باسم "ام فى بى ايه ان" إضافة إلى لقاحين آخرين يتم النظر فيهما لاستخدامهما ضد جدرى القرود وهما "ل سى 16" و "ايه سى 2000".
وشدد الدكتور "تادروس" على أن اللقاح لن يمنح حماية فورية لمن يحصل عليه، حيث يستغرق الأمر عدة أسابيع ليكون فعالا، مشيرًا إلى أن هناك العديد من البلدان التى سجلت حالات إصابة وتمكنت من تأمين كميات من اللقاح.
وأكد تادروس أن المنظمة على تواصل مع البلدان للوقوف على حاجتها فى نفس الوقت الذى تؤكد على ضرورة مراعاة الإنصاف فى توزيع اللقاحات.
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