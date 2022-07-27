عروض هايبر بنده الصفحة الرئيسية لأفضل تشكيلة

عروض هايبر بنده الصفحة الرئيسية نجد بها تشكيلة متميزة من أفضل المنتجات التي يقدمها الهايبر إلى زواره منها عروض الصابون في بنده كما أن هناك ركن خاص بالإلكترونيات يحتوي على العديد من الأجهزة الكهربائية والمنزلية ومنها عروض شاشات سمارت بنده بأنواعها المختلفة وأسعارها المتفاوتة أيضًا، وهذه العروض مُجددة أسبوعيًا وسنتابع عروض الشاشات في بنده وكذلك المنتجات الغذائية بكافة أنواعها.

عروض هايبر بنده الصفحة الرئيسية

هناك العديد من المنتجات المفضلة لدى العملاء في هايبر بنده وجميعها متاحة في المجلة الترويجية التي تقدم بشكل أسبوعي، والتي تحتوي على عروض هايبر بنده الصفحة الرئيسية ومنها:

عرض مميز على سائل فيري الذي يستخدم لغسيل الأواني والصحون وحجم العبوة الواحدة 800 مل وسعره في العرض الجديد 8.50 ريال سعودي.

كما أن هناك عرض على عبوة مناديل أونو العبوة الواحدة في عروض بنده الجديدة بسعر 19.95 ريال سعودي.

وتضمنت الصفحة الرئيسية على عروض مميزة على صدور دجاج طريقة من ساديا بحجم واحد كيلو جرام بسعر الحبة الواحدة 24.95 ريال سعودي.

ومن بين أفضل المنتجات المتوفرة في الكتالوج هو عرض على لبنة كاملة الدسم بحجم العبوة 700 جرام، وسعرها 14.95 ريال سعودي، وهناك أيضًا الجبنة الحلوم فيكتوريا بحجم ربع كيلو جرام بسعر الحبة الواحدة 9.95 ريال سعودي.

بالإضافة على كريمة البندق والكاكاو من بنده بحجم العبوة كيلو إلا ربع بسعر 14.95 ريال سعودي، بالإضافة إلى بسكويت كوفي جوي الحبة بسعر 16.95 ريال سعودي، إلى جانب شوكولاتة جالكسي فلوتس العبوة سعرها 34.95 ريال سعودي.

عروض اللحوم في هايبر بنده

متوفر عروض على اللحوم المستوردة في هايبر بنده منها عرض على البرجر البقري البرازيلي بسعر 26.95 ريال سعودي، وهناك أيضًا نقانق بقري برازيلي بسعر الكيلو الواحد 27.95 ريال سعودي، والكفتة البقري المستوردة البرازيلي بسعر الكيلو الواحد 25.95 ريال سعودي.

عروض الطازج في هايبر بنده

أما عن اللحوم الطازجة في هايبر بنده فهي عبارة عن قطع عجل بالعظم سعر الكيلو الواحد 39.95 ريال سعودي، بينما الحصول على كيلو من كتف العجل بدون العظم سيكون سعره داخل العروض من هايبر بنده 49.95 ريال سعودي ومتوفر أنواع عديدة من الدواجن الطازجة والمجمدة.