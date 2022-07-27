طبيب بايدن يعلن سلبية اختباره لفيروس كورونا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 يوليو 2022 06:28 مساءً - أكد طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مذكرة اليوم الأربعاء، أن نتيجة الفحص الذي أجري للرئيس أمس الثلاثاء واليوم لمعرفة ما إذا كان لا يزال مصابا بفيروس كورونا جاءت سلبية.

وقال كيفين أوكونور، طبيب الرئيس الأمريكي، في مذكرة أمس الثلاثاء، إن أعراض كوفيد-19 التي يعاني منها الرئيس “انتهت بشكل شبه كامل” وإنه يشعر الآن بتحسن حالته الصحية بدرجة تمكنه من استئناف نظام التمارين البدنية.

وأضاف أوكونور إن بايدن سيستمر في العزل.

وكان بايدن قد أصيب بالفيروس الأسبوع الماضي.