مزارعون يقطعون الطرق بهولندا اعتراضا على سياسات حكومية

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جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية أن المزارعين ألقوا القمامة وروث الحيوانات بالطرق وأشعلوا النيران بجوانبها ، ما تسبب فى عرقلة حركة السير بوسط وشرق البلاد بشكل تام أو جزئى، مضيفة أن سلطات الطوارئ هرعت إلى إعادة فتح الطرق وهو الأمر الذى قد يستغرق ساعات.
من جانبها، طالبت قوات الشرطة المزارعين بالتوقف عن "مواقفهم الخطرة" والالتزام بالتظاهر فى حدود القانون، كما أكدت سلطات الطوارئ إن تلك المواقف تهدد الأمن وحياة المواطنين.
ويقول المزارعون إنه يجرى استهدافهم بشكل خاص فى إطار خطط الحكومة البيئية لتقليل انبعاثات أكسيد النيتروجين والأمونيا بنسبة 50 % بحلول عام 2030.
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