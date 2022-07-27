الصين تؤكد قدرتها على تحقيق ذروة الكربون رغم التحديات العالمية

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس إدارة هيئة تنظيم الطاقة الصينية تشانغ جيان هوا -فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، إنه على الرغم من ضغوط الطاقة العالمية وإعادة فتح محطات الطاقة التى تعمل بالفحم فى عدة دول أوروبية، فإن تنمية الصين للطاقة غير الأحفورية تتواصل على قدم وساق.

وأشار إلى أن حصة الطاقة غير الأحفورية زادت خلال العام الماضى فى إجمالى استهلاك الطاقة فى الصين من 15.9 % إلى 16.6 %، ومن المتوقع أن ينمو الرقم بمعدل نقطة مئوية واحدة فى المتوسط سنويًا من الآن حتى عام 2030.

وسلط الضوء على التقدم الذى حققته الصين فى بناء مرافق الشحن لمركبات الطاقة الجديدة، قائلاً إنها أنشأت أكبر شبكة فى العالم لمرافق الشحن، بإجمالى 3.92 مليون ركيزة شحن تم بناؤها حتى يونيو من هذا العام.

وأوضح أنه بحلول عام 2025، ستكون الصين قادرة على تلبية الطلب على الشحن لأكثر من 20 مليون سيارة كهربائية.