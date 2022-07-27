جدة - نرمين السيد - وقال رئيس إدارة هيئة تنظيم الطاقة الصينية تشانغ جيان هوا -فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، إنه على الرغم من ضغوط الطاقة العالمية وإعادة فتح محطات الطاقة التى تعمل بالفحم فى عدة دول أوروبية، فإن تنمية الصين للطاقة غير الأحفورية تتواصل على قدم وساق.
وأشار إلى أن حصة الطاقة غير الأحفورية زادت خلال العام الماضى فى إجمالى استهلاك الطاقة فى الصين من 15.9 % إلى 16.6 %، ومن المتوقع أن ينمو الرقم بمعدل نقطة مئوية واحدة فى المتوسط سنويًا من الآن حتى عام 2030.
وسلط الضوء على التقدم الذى حققته الصين فى بناء مرافق الشحن لمركبات الطاقة الجديدة، قائلاً إنها أنشأت أكبر شبكة فى العالم لمرافق الشحن، بإجمالى 3.92 مليون ركيزة شحن تم بناؤها حتى يونيو من هذا العام.
وأوضح أنه بحلول عام 2025، ستكون الصين قادرة على تلبية الطلب على الشحن لأكثر من 20 مليون سيارة كهربائية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين تؤكد قدرتها على تحقيق ذروة الكربون رغم التحديات العالمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.