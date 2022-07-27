أزمة الطاقة وسياسات اللجوء على أجندة مباحثات رئيسى وزراء النمسا والمجر غدا

جدة - نرمين السيد - يبحث المستشار النمساوى كارل نيهمر غدا الخميس، مع نظيره المجرى فيكتور أوربان، الذى يبدأ زيارة رسمية إلى فيينا، ضرورة التوقف عن دعم الموقف الروسى فى أزمة الطاقة الحالية والالتزام بإنهاء الاعتماد على النفط الروسى وفق قرار الاتحاد الأوروبى وذلك بنهاية العام الجارى.





وقال كارل نيهمر، فى تصريحات اليوم الأربعاء، أنه سيتطرق فى محادثاته مع رئيس وزراء المجر إلى سياسة اللجوء الأوروبية والتى تلقى معارضة واسعة من المجر، إضافة إلى رفض النمسا لتصريحات فيكتور أوربان الأخيرة " والتى سخر فيها من مذابح الهولوكوست النازية فى خطوة اعتبرتها النمسا سلوكا عنصريا ومعاديا للسامية" . ولفت المستشار أيضًا إلى إطلاق بلاده مبادرات ضد معاداة السامية، مشيرا إلى تفهمه لمعارضة بعض الأحزاب النمساوية لزيارة رئيس الوزراء المجرى باعتباره كان عقبة فى الكثير من قرارات الاتحاد الأوروبى على مدار أعوام ماضية . وذكر المستشار أنه سيطالب رئيس الوزراء المجرى بدعم الموقف الأوروبى ضد روسيا، إضافة إلى تأييد سياسة اللجوء الأوروبية ووقف أى خروقات لقرارات الاتحاد الأوروبى.

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