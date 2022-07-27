العالم اليوم - تعافي بايدن من كورونا بعد 5 أيام من العلاج

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 يوليو 2022 06:21 مساءً - جاءت نتيجة فحصين للرئيس الأميركي جو بايدن بكوفيد-19 سلبية بعد خمسة أيام من الحجر الصحي والعلاج من المرض وبات بإمكانه الخروج من العزل، وفق ما أعلن طبيبه في رسالة نشرها البيت الأبيض الأربعاء.

وكتب الدكتور كيفين أوكونور "الليلة الماضية، ومرة أخرى هذا الصباح، جاءت نتيجة فحصه سلبية"، مضيفا أن بايدن تناول كامل جرعات العقار العلاجي باكسلوفيد. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أوكونور "نظرا لهذه العوامل المطمئنة، سينهي الرئيس إجراءات العزل الصارمة". ثبتت إصابة بايدن بالفيروس الخميس 21 يوليو. وخلال فترة العزل في مقره في البيت الأبيض واصل القيام بعمله وإن ببرنامج أخف. ومع خروجه من العزل سيضع الرئيس كمامة واقية لعشرة أيام ويواصل القيام بفحص كوفيد بانتظام على سبيل الاحتياط. لم يصب بايدن بارتفاع في الحرارة، بحسب الطبيب الذي أشار إلى أن "أعراضه تتحسن بشكل مطرد، وتلاشت كليا تقريبا".

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