العالم اليوم - إنتاج النفط الأميركي في أعلى مستوى منذ 2021

انتم الان تتابعون خبر إنتاج النفط الأميركي في أعلى مستوى منذ 2021 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 يوليو 2022 06:21 مساءً - أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، أن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة سجل الأسبوع الماضي أكبر زيادة منذ ديسمبر 2021 .

ونقلت رويترز عن الوكالة الحكومية إن إنتاج الخام ارتفع بمقدار 200 ألف برميل يوميا إلى 12.1 مليون برميل يوميا.

ومن ناحية أخرى، أظهرت البيانات أن معدلات تشغيل مصافي التكرير في ولايات الغرب الأوسط الأميركي هبطت إلى 85.2 بالمئة، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2021 .