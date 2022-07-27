نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط القبول بالأمن الدبلوماسي 1444 وأهم مستندات التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرف على أهم شروط القبول بالأمن الدبلوماسي 1444، المسئول عن تأمين القنصليات والسفارات وكبار الشخصيات الدبلوماسية بالمملكة السعودية، وكذلك بالدول الأخرى فيما يخص سفارة المملكة السعودية، وهو أحد أجهزة وزارة الداخلية السعودية، الذي يتطلب للإلتحاق به إستيفاء الشروط المطلوبة، وكذلك تقديم جميع المستندات المطلوبة للتقديم، وفيما يلي كافة التفاصيل حول شروط التقديم بالأمن الدبلوماسي وكذلك أهم المستندات والوثائق المطلوبة، ويسعى بعض المواطنين السعوديين بالتقد لوظائف الأمن الدبلوماسي لما توفره لمن تم قبوله من رواتب مناسبة وخدمات وتأمينات وغيرها، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب التقدم لوظائف الأمن الدبلوماسي.

شروط القبول بالأمن الدبلوماسي 1444

أتاحت وزارة الداخلية الفرصة للمواطنين للتسجيل بوظائف الأمن الدبلوماسي من خلال منصة أبشر الرسمية، وذلك في حالة توافق شروط الجهاز مع مواصفات ومؤهلات المتقدم، وجاءت الشروط كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وكذلك أبويه.

أن يتمتع المتقدم بحسن السمعة والسلوك.

أن يكون عمره ما بين 17 عامًا وحتى 30 عامًا.

أن يتعدى طول المتقدم 172 سم.

نجاح المتقدم في اجتياز اختبارات القبول بمعدل لا يقل عن 50% والفحص الطبي.

حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن 75%.

اجتياز اختبارات الأمن العام بنجاح.

ألا يكون قد سبق له العمل بأحد وظائف الخدمة العسكرية.

ألا يكون قد تعرض لأحد العقوبات الجنائية عن ارتكاب الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

ألا يكون متزوج من زوجة أجنبية ليست سعودية.

المستندات المطلوبة للتقدم لوظائف الأمن الدبلوماسي 1444

على المتقدم للقبول بالأمن الدبلوماسي توفير المستندات التالية:

صورة من الهوية الوطنية.

صورة من بطاقة العائلة.

صورة من شهادة اجتياز الثانوية العامة بالسعودية.

صورة وثيقة اجتياز اختبار القدرات العامة.

صورة من وثيقة اجتياز الاختبار التحصيلي.

عدد 6 صور شخصية مقاس 4×6.

استعلام نتيجة القبول بوظائف الأمن الدبلوماسي

بعد إتمام التسجيل وتقديم المستندات المطلوبة على المتقد للوظيفة الإنتظار لحين صدور نتائج القبول في وظائف الأمن الدبلوماسي، ويمكن معرفة النتيجة عبر منصة أبشر برقم الهوية الوطنية واستعلام نتيجة القبول بالخطوات التالية.

اختيار القبول من منصة أبشر.

إدراج البيانات المطلوبة في الحقول المناسبة.

الضغط على عرض لاتسعلام النتيجة.

جمعنا لكم أهم الشروط التي ينبغي توافرها للقبول بالأمن الدبلوماسي بالمملكة السعودية، إلى جانب أهم الوثائق والمستندات المطلوبة، وكذلك طريقة معرفة نتيجة القبول أو الرفض من خلال منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية، تعرفوا على المزيد من الخدمات عبر موقعنا.