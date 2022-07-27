اعرف مجموعك.. نتيجة الثانوية الازهرية بالاسم 2022 “3 ثانوي ازهري” عبر بوابة الازهر الالكترونية

نتيجة الثانوية الازهرية بالاسم 2022، ساعات قليلة تفصلنا عن ظهور نتيجة الثانوية الازهرية بالاسم 2022 التي ينتظر الإعلان عنها الالاف من الطلاب على مستوى محافظات الجمهورية، حيث من المقرر أن تعلن نتيجة الثانوية الازهرية غدا الخميس بشكل رسمي بعدما تم الانتهاء نهائيا من أعمال التصحيح في كافة الكنترولات، واعداد كشوف بالنتيجة تحمل اسماء الطلاب الناجحين والباقين للإعادة ومجاميعهم، ومن خلال السطور القادمة سنضع بين أيديكم رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الازهرية برقم الجلوس 2022 عبر بوابة الازهر الالكترونية المخصصة لعرض نتائج طلاب الأزهر، فتابعونا.

نتيجة الثانوية الازهرية بالاسم 2022

ومن المقرر أن يتم اعتماد نتيجة الثانوية الازهرية بالاسم 2022 ظهر غدا الخميس الموافق 28 من شهر يوليو الجاري، على أن يقوم بذلك الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، نيابة عن الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على أن يقوم الطيب بإجراء اتصالات هاتفية بكل الطلبة الأوائل من البنات والبنين لتهنئتهم بالحصول على المراكز الأولى والدرجات المرتفعة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية الازهرية ونسبة النجاح في الثانوية الازهرية الدور الاول 2022 من خلال مؤتمر صحفي موسع يتم بثه على الصفحات الالكترونية التابعة للأزهر، وبعد انتهائه سيتم رفع النتيجة عبر بوابة الازهر للاستعلام عنها بشكل مجاني، والآن مع طريقة الحصول عن نتيجة الثانوية الازهرية 2022، فقط اتبع ما يلي:

قم بالدخول إلى بوابة الازهر الالكترونية.

اختر الاستعلام عن نتيجة الثانوية الازهرية بالاسم 2022.

قم باختيار الشعبة “علمي، أدبي”.

قم بتحديد اسم المحافظة القاطن بها الطالب.

ادخل البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم جلوس الطالب.

اضغط على كلمة “النتيجة”.

ستظهر لك درجاتك في كل المواد الدراسية، ومجموعك الكلي.

رابط نتيجة الثانوية الازهرية 2022

فيما سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية الازهرية 2022 خلال ساعات من الآن، وكانت امتحانات الثانوية الازهرية قد انتهت في الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري في كافة المحافظات، وأدها حوالي 139000 طالب وطالبة فى مختلِف الأقسام، الذين أجمعوا على وجود جزئيات صعبة في أسئلة الامتحان لكل المواد، والآن يمكنك بسهولة ترك بياناتك الصحيحة في التعليقات لنجلب لك النتيجة فور ظهورها.