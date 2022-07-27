نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر azhar.eg رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية وتحديد موعد ظهورها في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس علمي وأدبي عبر بوابة الأزهر الإلكترونية في جميع المحافظات، حيث أوشكت نتيجة الثانوية الازهرية على الظهور بعد فترة من الترقب والقلق عاشها جميع الطلاب للحصول على درجاتهم خلال هذه المرحلة الدراسية الهامة في حياة كل طالب، حيث يسعى جميع الطلاب لتعرف على نتيجة الصف الثالث الثانوية الأزهري بعد عام دراسي طويل وشاق، وينتظر جميع الطلاب الآن اعتماد نتيجة الثانوي الأزهري من الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر، وبعدها سيتم رفع النتيجة إلكترونياً، ومن خلال المقال، نقدم لجميع أبناؤنا الطلبة والطالبات رابط استعلام نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية وموقع الأزهر التعليمي.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

تعد نتيجة الثانوية الأزهرية من اهم نتائج المراحل الدراسية في مصر، والتي تلقي اهتمام ومتابعة كبيرة من الطلاب وأولياء الأمور، حيث يسعى جميع الطلاب للحصول على أعلى الدرجات بعد عام دراسي شاق من اجل الانتقال للمرحلة الجامعية، ودخول أحد كليات القمة، ولهذا فإن الجميع يترقب ظهور النتيجة بفارغ الصبر وسط حالة من القلق الشديد على الطلاب وذويهم في انتظار ظهور النتيجة من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج، وهي الجهة الرسمية للحصول على النتيجة لكافة الطلاب بالقسمين العلمي والأدبي.

نتيجة الثانوي الأزهري 2022 برقم الجلوس

بدأت امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية يوم 4 يونيو الماضي بمشاركة عدد كبير من الطلبة والطالبات، حيث بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية الأزهرية لهذا العام نحو 139 ألف طالب وطالبة، بلغ عدد طلاب القسم الأدبي 91 ألف و392 طالب، وطلاب القسم العلمي 46 ألف و648 طالب، و143 طالب من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و539 طالبا في معاهد البعوث الإسلامية، وقد استمرت الامتحانات لمدة 33 يوماً لتنتهي يوم 7 يوليو الجاري، ويجري الآن الانتهاء من الإجراءات النهائية للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022.

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

انطلقت أعمال التصحيح لأوراق إجابات طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية يوم 17 يوليو الجاري، وأستمر العمل طوال الفترة الماضية، وبشكل مستمر حتى الانتهاء منها، حيث أشارت المصادر إلي أن أعمال التصحيح قد انتهت بالكامل، وقد تم مراعاة كافة معايير الدقة لتجنب وجود أي أخطاء بدرجات الطلاب، كما تم الإعلان عن الموعد النهائي لظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري ليكون يوم غد الخميس الموافق 28 يوليو عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج، والتي ستشهد إقبالاً كبيراً من جميع الطلاب لحصول على النتائج فور ظهورها.

ومن المقرر أن ينظم الأزهر الشريف مؤتمراً صحفياً من خلال صفحات الازهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من أجل الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية الازهرية، وكذلك اعتماد النتيجة رسمياً، وبعدها سيتم رفعها من خلال بوابة الازهر الإلكترونية برقم الجلوس لجميع الطلاب على مستوي الجمهورية، وتتمني إدارة موقع ثقفني النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.