نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط استعلام نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس azhar.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة بوابة الأزهر الإلكترونية لاستعلام نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 من أكثر ما يبحث عنه جميع طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهري خلال الساعات الحالية، حيث أعلن الأزهر الشريف عن اقتراب موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 علمي وأدبي ليكون يوم غد الخميس الموافق 28 يوليو في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، حيث تم تفعيل رابط بوابة الأزهر الإلكترونية من أجل استقبال الآلاف من الطلبة والطالبات الراغبين في الحصول على النتيجة فور اعتمادها رسمياً من فضيلة أ.د/ محمد الضويني وكيل الأزهر نيابة عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ومن خلال المقال، نقدم لجميع الطلبة والطالبات رابط استعلام نتيجة الشهادة الثانوية الازهرية 2022 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.

حيث سيتم عقد المؤتمر الصحفي بشكل مباشر على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، وسوف يتم الإعلان عن أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، وشهادة الشعبة الإسلامية، وبعدها سيتم رفع نتيجة الثانوي الأزهري 2022 لجميع الطلاب على مستوي الجمهورية.

بوابة الأزهر الإلكترونية

تعد بوابة الأزهر الإلكترونية أحد المواقع التابعة للأزهر الشريف، حيث ستكون البوابة هي الجهة الرسمية للحصول على نتيجة الثانوي الأزهري 2022 لكافة الطلاب بالأقسام العلمية المختلف سواء الأدبي أو العلمي أو الشعبة الإسلامية، ومن المتوقع ان تشهد بوابة الأزهر الإلكترونية إقبالاً كبيراً خلال الساعات القليلة المقبلة من جميع الطلاب وأولياء الأمور في انتظار الإعلان الرسمي عن ظهور النتيجة، وخاصة ان جميع اللاب يسعى للتعرف على درجاته بعد عام دراسي طويل وشاق، كما يتمني الجميع الحصول على أعلى الدرجات من اجل الانتقال للمرحلة الجامعية.

نتيجة الثانوية الازهرية 2022 برقم الجلوس

سادت حالة من القلق والتوتر على جميع الطلاب خلال الفترة الماضية في انتظار الإعلان عن نتيجة الثانوية الازهرية برقم الجلوس 2022، وذلك بعد مرور فترة من الزمن على انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات، وقد بدأت امتحانات الثانوية الأزهرية يوم 4 يونيو الماضي، واستمر حتى يوم 7 يوليو لمدة 33 يوماً بمشاركة عدد كبير من الطلاب يقرب 139 ألف طالب وطالبة بمختلف الشعب العلمية المختلفة، وقد جرت الامتحانات وسط أجواء مثالية، حيث وفر الأزهر الشريف كافة التسهيلات وسبل المساعدة للطلاب، وفور انتهاء الامتحانات بدأت لجان التصحيح في عملها لسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة في أقرب وقت ممكن، وحتى الإعلان عن النتيجة.

رابط استعلام نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

أشار الأزهر الشريف إلي ان رابط بوابة الأزهر الإلكترونية سيكون الجهة الرسمية للحصول على النتيجة، حيث سيتم رفع النتيجة لكافة الطلاب فور انتهاء مراسم المؤتمر الصحفي الذي سيعقده الأزهر الشريف للإعلان عن النتيجة، وأسماء الطلاب الأوائل، ويمكن لجميع الطلاب الحصول على النتيجة من خلال الخطوات التالية: