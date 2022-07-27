نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الحصول على البطاقات الائتمانية الراجحي 2022 وأهم مميزات بطاقة الراجحي البلاتينية 1444 في المقال التالي
عمر شويل - جدة البطاقات الائتمانية الراجحي 2022 واحدة من الموضوعات التي يرغب في التعرف على طريقة اصدارها الملايين من عملاء مصرف الراجحي ويمتلك مصرف الراجحي قاعدة جماهيرية كبيرة تجعله واحد من أهم وأكبر المصارف الموجودة في المملكة.
يوفر مصرف الراجحي مجموعة متنوعة من البطاقات الائتمانية لتسهيل التعاملات اليومية للعملاء يمكنك اختيار الأنسب لك حسب استخدامك ومميزات كل بطاقة ولكن لنتعرف أولًا على خطوات الحصول على البطاقات الائتمانية الراجحي 2022.
خطوات الحصول على البطاقات الائتمانية الراجحي 2022
خطوات الحصول على البطاقة الائتمانية الراجحي 2022 بسيطة للغاية ولا تستغرق الكثير من الوقت حيث يمكنك الحصول عليها بطريقة بسيطة للغاية وفي وقت لا يتعدى نصف ساعة عن طريق الخطوات التالية:
- التوجه لأي فرع من فروع مصرف الراجحي المنتشرة في جميع مدن المملكة وتقديم طلب الحصول على بطاقة ائتمانية وسيطلب الأمر منك تعبئة بعض البيانات الشخصية وبعدها يتم الموافقة على طلبك خلال دقائق معدودة يتم استلام البطاقة الخاصة بك.
- اتصل على رقم خدمة العملاء الخاص بالمصرف والإبلاغ عن طلب الحصول على بطاقة ائتمانية من خلال ممثل الخدمة الذي يجيب على اتصالك وسوف يوضح لك الخطوات المطلوبة.
خطوات الحصول على البطاقات الائتمانية الراجحي 2022 عن طريق مباشر
خطوات الحصول على البطاقات الائتمانية الراجحي 2022 عن طريق مباشر حيث يوفر المصرف إمكانية الحصول على البطاقة المصرفية عن طريق الانترنت بدون الحاجة للذهاب للبنك إلا في وقت استلام البطاقة وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- ادخل على الصفحة الرسمية مصرف الراجحي.
- سجل دخول على الموقع أو قم بعمل حساب جديد إذا لم تكن تمتلك حساب.
- اختر خدمات الكترونية من الخدمات الموضحة أمامك.
- انقر على أيقونة البطاقات المصرفية.
- حدد نوع البطاقة التي ترغب في الحصول عليها.
- سجل كافة البيانات الموجودة أمامك والمطلوب تكملتها.
- راجع كافة البيانات وتأكد من دقتها.
- اضغط على خانة تقديم طلب.
- سوف يصلك إشعار من الموقع بإتمام عملية إصدار البطاقة الخاصة بك وكذلك موعد استلامها.
بطاقة الراجحي الائتمانية البلاتينية 1444
بطاقة الراجحي الائتمانية البلاتينية 1444 واحدة من أهم البطاقات المصرفية التي يقدمها مصرف الراجحي لعملائه وتحظي بطلب العديد من عملاء المصرف حيث أنه يتمتع بالعديد من المميزات ومن أهمها:
- تتفق ضوابط البطاقة البلاتينية مع كافة ضوابط الشريعة الاسلامية.
- تتيح البطاقة لمستخدميها الحصول على العديد من الخصومات من المراكز التجارية والمحلات الكبرى والمطاعم.
- تمنح البطاقة هامش ربح بنسبة 1%.
- البطاقة يمكن استخدامها بكل سهولة في عمليات الدفع والشراء.
- يمكن أن تستخدم البطاقة لحجز تذاكر الطيران سواء داخل أو خارج أراضي المملكة.
- البطاقة تمنحك نظام للمكافآت حيث تستطيع الحصول على نقاط مع كل استخدام لبطاقتك الائتمانية التي يمكن تحويل النقاط بعد ذلك إلى أموال للاستفادة منها في عمليات الشراء.
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